النشرة المرورية.. سيولة بشوارع القاهرة والجيزة ثالث أيام عيد الأضحى

كتب- عبد الرحمن سيد

انتظام حركة المرور بالقاهرة والجيزة، وسط تواجد أمنى فى كل الشوارع والميادين، لملاحظة حركة السيارات وتيسيرها فى الشوارع، وفك أى زحامات، وتأمين رحلات المواطنين بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية.

وانتظمت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، فى شارع النيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وشهد الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، وكوبرى أكتوبر وميدان التحرير وروكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض، ومناطق وسط البلد انتظاما بحركة السيارات، كما انتظمت الحركة بمحيط جامعة القاهرة.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.