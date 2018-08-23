الطب البيطري بالأقصر: ذبح 130 عجلا في 5 مجازر لتوزيعها على الفقراء بالمحافظة

الأقصر - أحمد مرعى

أعلن الدكتور عاطف احمد على مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر استمرار عمل كافة المجازر الحكومية بكامل طاقتها لذبح أضاحى الأهالى والجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية بالمجان.

وأوضح مدير الطب البيطري بالأقصر - في بيان صحفي - انه تم ذبح حوالى 130عجل تابعة لمؤسسات الأورمان ومصر الخير على مدار أيام العيد لتوزع على الأسر الأكثر احتياجا ، بالإضافة إلى إقبال عدد من الاهالى لذبح اضحياتهم بالمجازر الحكومية الامر الذى يبشر بوعى المواطنين بأهمية توقيع الكشف على الأضاحى من قبل الأطباء البيطريين المتخصصين لضمان صحتها قبل الذبح .

كما أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق اى شكاوى من قبل المواطنين ، و تم الرد على كافة استفساراتهم حول الاضاحى الخاصة بهم .

مشيرا إلى تكثيف الحملات التفتيشية على المجاز لضمان الذبح للاضاحى السليمة وفقا لطرق الذبح الصحيحة و للشريعة الإسلامية .

ومن الجدير بالذكر أن مديرية الطب البيطري كانت قد جهزت 5 مجازر حكومية على مستوى المراكز والمدن تعمل بكامل قوتها طوال ايام العيد لذبح الاضاحى بالمجان .