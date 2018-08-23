الشرطة الفرنسية تعلن مقتل منفذ هجوم حادث الطعن بباريس

قالت قناة بي.إف.إم الفرنسية، نقلا عن مصادر فى الشرطة، إن المعتدى منفذ حادث الطعن فى ضاحية فرنسية منذ قليل معروف من قبل الأجهزة وله سجل فى الترويج للإرهاب.
وأضافت القناة، أن الشرطة أطلقت النار على المعتدى وأصابته بجراح خطيرة توفى على أثرها. وبحسب القناة "صرخ المعتدى بعبارة "الله أكبر" أثناء تنفيذه الاعتداء".
وأعلنت مصادر بالشرطة الفرنسية، مقتل شخص وإصابة اثنين بإصابات خطيرة فى هجوم بسكين فى ضاحية بباريس. وأضاف المصدر أن قوات الأمن تمكنت من "تحييد" المهاجم.
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