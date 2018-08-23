السيطرة على حريق شب داخل مستشفى دمنهور

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا بتمكن الحماية المدنية من السيطرة على حريق بأحد الغرف داخل سكن التمريض بمستشفى دمنهور العام .

تلقى اللواء حمال الرشيدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، ببلاغ بوجود حريق بسكن الممرضات داخل المستشفى العام فى ثالث ايام العيد .

انتقل المقدم حسن قاسم رئيس مباحث قسم شرطة دمنهور، ورجال الحماية المدنية لمكان الحريق، وتبين نشوب حريق داخل إحدى غرف سكن الممرضات داخل مستشفي دمنهور العام، بسبب ماس كهربائي .

وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق دون حدوث إصابات، وتم اخطار النيابة العامة لمعاينة مكان الحريق، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.