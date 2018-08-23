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الخميس، 23 أغسطس 2018 06:24 ص
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السعودية: ملتزمون بطرح شركة أرامكو للاكتتاب

الخميس، 23 أغسطس 2018 06:16 ص
السعودية: ملتزمون بطرح شركة أرامكو للاكتتاب شركة أرامكوا
الرياض (أ ف ب)
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نفت المملكة العربية السعودية الخميس، تقارير حول إلغاء مخطط الطرح الأولى العام لشركة أرامكو فى البورصة، مشيرة إلى أنها سرّعت الاستعدادات لطرح جزء من أسهم شركة النفط العملاقة للاكتتاب.

وقال وزير الطاقة والصناعة و الثروة المعدنية خالد الفالح فى بيان "الحكومة لا تزال ملتزمة بالطرح الأولى للاكتتاب وفق الظروف الملائمة وفى الوقت المناسب الذى تختاره الحكومة".

وتعتبر خطة طرح 5 % من أرامكو للاكتتاب، التى يتوقع أن تكون أكبر عملية طرح اسهم فى العالم، حجر الزاوية لبرنامج ولى العهد الأمير محمد بن سلمان الإصلاحى ولتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط.

لكن مسؤولى أرامكو اشاروا مرارا الى ظروف غير ملائمة فى السوق المالية لتأجيل الطرح الأولى الذى كان مقررا فى وقت ما هذا العام، مع تشكيك بعض المراقبين بحدوث الاكتتاب.

وثارت تكهنات جديدة حول عملية الطرح الأربعاء، بعد ظهور تقرير اعلامى يفيد بأن المملكة أوقفت الخطة وتم تسريح المستشارين الماليين الذين يعملون عليها.

وتنافست بورصات لندن ونيويورك وهونج كونج جميعها من اجل الحصول على حصة من الطرح.

لكن خبراء قالوا إن التردد والتأخير يعود الى عدم قدرة أرامكو على توليد تقييم بقيمة تريليونى دولار سعى إليه ولى العهد، والمخاوف القانونية من أن الطرح العام الأولى قد يستدعى تدقيقا غير مسبوق للشركة.

ومع ذلك شدد الفالح على أن المملكة عززت التحضيرات من أجل الطرح الأولي.

 


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