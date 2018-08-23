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"الدمغة والموازين" تشن حملات رقابية على محلات الذهب خلال العيد لمنع التلاعب

الخميس، 23 أغسطس 2018 04:38 م
"الدمغة والموازين" تشن حملات رقابية على محلات الذهب خلال العيد لمنع التلاعب ذهب- أرشيفية
كتب مدحت وهبة
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أكد اللواء مهندس عبد الله منتصر، رئيس مصلحة الدمغة والموزاين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تشكيل مجموعات عمل لتكثيف الحملات الرقابية على محلات الذهب والفضة خلال أيام عيد الأضحى، للتأكد من عدم التلاعب فى المنتجات المطروحة بالأسواق، خاصة أن هذه الأيام تزداد فيها معدلات إقبال المواطنين على شراء منتجات المعادن الثمينة.

 

وأوضح رئيس مصلحة الدمغة والموازين فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه يتم الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة فى اختبار أعيرة المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة، كما يتم حاليا تكثيف الحملات الرقابية على المحلات التى تطرح المشغولات الذهبية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.


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الدمغة والموازين

عبد الله منتصر

محلات الذهب

عيد الاضحى




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