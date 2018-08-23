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الخميس، 23 أغسطس 2018 06:59 م
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الخارجية الأمريكية: ملتزمون بعلاقاتنا مع كندا والسعودية رغم خلاف الدولتين

الخميس، 23 أغسطس 2018 06:38 م
الخارجية الأمريكية: ملتزمون بعلاقاتنا مع كندا والسعودية رغم خلاف الدولتين وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
رويترز
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قالت المتحدثة باسم وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو اليوم الخميس إن بومبيو قال لنظيرته الكندية كريستيا فريلاند إن الولايات المتحدة ملتزمة بشراكتها الوثيقة مع كل من كندا والسعودية وسط خلاف دبلوماسى بين الدولتين الحليفتين لواشنطن.

و طالبت أوتاوا الرياض، بالإفراج عن حقوقيين سعوديين اعتقلتهم، واتهمت السعودية كندا بالتدخل فى شؤونها الداخلية، واستدعت سفيرها من أوتاوا، وطالبت  السفير الكندى بالمغادرة خلال 24 ساعة، وأعلنت عن تجميد التعاملات التجارية والاستثمارات الجديدة بين البلدين.

 

وهو ما وصفه وزير الخارجية السعودى، عادل الجبير، "بأن كندا ارتكبت خطأ" وعليها تصحيحه، وأشار إلى أن التحقيق مع الموقوفين جارٍ بعد أن حاولوا الحصول على معلومات حساسة، مشيرا إلى أن القضية مرتبطة بأمن الدولة لا بحقوق الإنسان.


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