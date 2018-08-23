الحجاج المتعجلون ينفرون من منى قبل غروب الشمس

مكة المكرمة ـ محمود عبد الراضي





عرّفت وزارة الحج والعمرة حجاج بيت الله الحرام بأعمال أيام التشريق، حيث جاء ذلك في الرسالة التوعوية التى وجهتها الوزارة لضيوف الرحمن اليوم.

جاء فى نص الرسالة :" أخي الحاج.. أختي الحاجة..قال الرسول صلى الله عليه وسلم : "خذوا عنّي مناسككم"..وأيام التشريق في اليوم الثاني عشر يفعل الحاج كما فعل في اليوم الحادي عشر فيرمي الجمرات الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ولا بد من مراعاة هذا الترتيب ، فيرميهن بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ويسن له أن يدعو عند الجمرتين الصغرى والوسطى، ويكون وقت الرمي بعد الزوال إلى آخر الليل، ويجوز للمتعجل أن ينفر من منى قبيل غروب شمس اليوم الثانى عشر، فإن غربت شمسه لزمه المبيت والرمى يوم الثالث عشر .

الرسائل التوعوية الموجهة لضيوف الرحمن أطلقتها وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع وكالة الأنباء السعودية عبر موقعها الإلكتروني، www.spa.gov.sa ، وحساباتها الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى مختلف وسائل الإعلام المحلية، والإقليمية، والدولية، وبعدة لغات هي : العربية، الإنجليزية، والفرنسية، والروسية، والصينية، والفارسية، ليتم نقلها عبر تصاميم انفوجرافيك احترافية تتكامل فى مضمونها مع جهود قطاعات الدولة التى تخدم حج هذا العام كل فى مجال تخصصه.