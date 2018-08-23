video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 23 أغسطس 2018 10:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الحجاج المتعجلون ينفرون من منى قبل غروب الشمس

الخميس، 23 أغسطس 2018 10:21 ص
الحجاج المتعجلون ينفرون من منى قبل غروب الشمس مشعر رمى الجمرات-أرشيفية
مكة المكرمة ـ محمود عبد الراضي
إضافة تعليق
1354-محمود-عبد-الراضى
 
 
عرّفت وزارة الحج والعمرة حجاج بيت الله الحرام بأعمال أيام التشريق، حيث جاء ذلك في الرسالة التوعوية التى وجهتها الوزارة لضيوف الرحمن اليوم.
 
جاء فى نص الرسالة  :" أخي الحاج.. أختي الحاجة..قال الرسول صلى الله عليه وسلم : "خذوا عنّي مناسككم"..وأيام التشريق في اليوم الثاني عشر يفعل الحاج كما فعل في اليوم الحادي عشر فيرمي الجمرات الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ولا بد من مراعاة هذا الترتيب ، فيرميهن بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ويسن له أن يدعو عند الجمرتين الصغرى والوسطى، ويكون وقت الرمي بعد الزوال إلى آخر الليل، ويجوز للمتعجل أن ينفر من منى قبيل غروب شمس اليوم الثانى عشر، فإن غربت شمسه لزمه المبيت والرمى يوم الثالث عشر .
 
الرسائل التوعوية الموجهة لضيوف الرحمن أطلقتها وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع وكالة الأنباء السعودية عبر موقعها الإلكتروني، www.spa.gov.sa ، وحساباتها الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى مختلف وسائل الإعلام المحلية، والإقليمية، والدولية، وبعدة لغات هي : العربية، الإنجليزية، والفرنسية، والروسية، والصينية، والفارسية، ليتم نقلها عبر تصاميم انفوجرافيك احترافية تتكامل فى مضمونها مع جهود قطاعات الدولة التى تخدم حج هذا العام كل فى مجال تخصصه.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.."زمزم" ماء مبارك ومعجزة نبع متدفق..الحجاج المصريون يحرصون على تناولها والحصول على كميات منها لذويهم.. البئر تبعد 21 متر عن الكعبة..والسعودية تطور سقاية الحجاج وانتشار منافذها لمنع التزاحم

صور.. رمى "الجمرات" اتباعا واقتداء بأبى الأنبياء..الحجاج يرجمون إبليس عند العقبة ويوثقون هذه المشاهد بـ"السيلفي".. جسر الجمرات مشروع ضخم يمنع الزحام والتدافع.. ولوحات إرشادية لشرح المسارات لضيوف الرحمن

بث مباشر .. الحجاج يتوجهون لرمي الجمرات فى مشهد مهيب

حج

الحجاج

رمي الجمرات

حج 2018

حجاج بيت الله

أخبار الحجاج

أخبار الحج اليوم




لا تفوتك
شاهد.. مناسك الحج فى 2030 متطورة تكنولوجياً ولن تستخدم فيها جوازات السفر

شاهد.. مناسك الحج فى 2030 متطورة تكنولوجياً ولن تستخدم فيها جوازات السفر

أجيرى يمنح عواجيز المنتخب فرصة أخيرة أمام النيجر وسوازيلاند

أجيرى يمنح عواجيز المنتخب فرصة أخيرة أمام النيجر وسوازيلاند

صور.. "سأدعم سياحة مصر" يتصدر تويتر ويظهر المعالم الأثرية والترفيهية

صور.. "سأدعم سياحة مصر" يتصدر تويتر ويظهر المعالم الأثرية والترفيهية

فلكيا.. طول فصل الخريف للعام الحالى سيبلغ 93 يوماً

فلكيا.. طول فصل الخريف للعام الحالى سيبلغ 93 يوماً

غيرة لدرجة العداء.. أنجلينا جولى تغير بجنون من أمل كلونى اعرف السبب

غيرة لدرجة العداء.. أنجلينا جولى تغير بجنون من أمل كلونى اعرف السبب

5 دول تفضل استيراد السلع والمنتجات المصرية.. تعرف عليها

5 دول تفضل استيراد السلع والمنتجات المصرية.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة