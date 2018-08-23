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الخميس، 23 أغسطس 2018 02:22 م
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البنك المركزى: 7.3 مليون سائح زاروا مصر خلال 10 أشهر

الخميس، 23 أغسطس 2018 01:06 م
البنك المركزى: 7.3 مليون سائح زاروا مصر خلال 10 أشهر طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى
كتب – أحمد يعقوب
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كشف البنك المركزى المصرى، عن أن عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال الفترة من شهر أبريل 2017، وحتى نهاية يناير 2018، بلغ نحو 7.3 مليون سائح، أى خلال فترة 10 أشهر، لافتًا إلى أن العدد الأكبر من السائحين جاء من الدول الأوروبية ثم دول منطقة الشرق الأوسط، ثم الدول الأفريقية.

وتشير تلك الأرقام إلى تحسن لافت فى قطاع السياحة، حيث إن عدد السياح الذين زاروا مصر خلال العام المالى 2016 – 2017، أى نحو 12 شهرًا يبلغ نحو 6.6 مليون زائر، وفقًا للبنك المركزى المصرى.

وسجلت حصيلة الصادرات المصرية إلى دول العالم، زيادة تقدر بنحو 1.2 مليار دولار، خلال 3 أشهر، حيث سجلت 6.755 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالى الماضى، مقارنة بـ5.547 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالى 2016 – 2017.

وتعد السياحة، إحدى 5 مصادر رئيسية لدعم الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، إلى جانب الصادرات والاستثمارات، وتحويلات المصريين فى الخارج وعائدات قناة السويس.

وتعكف الحكومة المصرية على تنفيذ خطة لزيادة الصادرات إلى الخارج، وترشيد الاستيراد، وهو ما يعزز أرصدة العملة الصعبة لمصر، ويمكن البنك المركزى من رفع أرصدة الاحتياطى الأجنبى إلى نحو 50 مليار دولار خلال الفترة القادمة، من أرصدته الحالية البالغة أكثر من 44 مليار دولار.

 


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