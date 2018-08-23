اعترافات متهم بالاتجار فى الحشيش بالدقى: مرورى بضائقة مالية السبب

كتب سليم على

أكد عاطل متهم بترويج مخدر الحشيش بالدقى خلال تحقيقات النيابة، أن السبب وراء ذلك لجوئه للاتجار بالمخدرات هو مروره بضائقة مالية وأصدقاء السوء.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تمكن رجال المباحث بقسم شرطة الدقى من القبض على عاطل اتخذ بالقرب من أحد الأندية بالدقى وكرا لترويج مخدر الحشيش على عملائه.

وأشارت التحقيقات الى ان تحريات المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، أكدت اتجار "أحمد.ح.م" عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه بمحيط أحد الأندية، وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته 50 جراما من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة.

كان قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة قد قرر تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بالدقى.