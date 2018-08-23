إدانة شخصين في ألمانيا في اتهامات تتعلق بالانضمام لداعش

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أدان الإدعاء العام الألمانى اليوم الخميس شخصين يشتبه فى كونهما أعضاء بتنظيم "داعش" فى اتهامات تتعلق بمشاركتهما فى إعدام مسئول عراقى رفيع المستوى عام 2014.

ونقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية عن الإدعاء قوله انه تم توجيه اتهامات للمواطنين العراقيين تتعلق بارتكاب جرائم حرب كونهما أعضاء فى منظمة إرهابية أجنبية.

وأضاف الإدعاء أن أحد المتهمين البالغ من العمر 42 عاما كان يعمل محاسبا لتنظيم داعش فى مدينة "الموصل" العراقية منذ شهر يونيو عام 2014 كما حاول تجنيد عراقيين آخرين عقب انتقاله إلى ألمانيا فى شهر يوليو عام 2015، فى حين أن المتهم الثانى البالغ من العمر 19 عاما كان يقوم بدوريات مسلحة للتنظيم فى المدينة كما يشتبه فى قيامه بنقل أسلحة وجثث ضحايا التنظيم.