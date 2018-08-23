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أهالى قرى أبو جلال بالدقهلية يشكون انقطاع المياه.. والشركة: جار إعادة الخدمة

الخميس، 23 أغسطس 2018 02:25 م
أهالى قرى أبو جلال بالدقهلية يشكون انقطاع المياه.. والشركة: جار إعادة الخدمة انقطاع المياه -ارشيفيه
الدقهلية - محمد حيزة
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اشتكى أهالى قرى أبو جلال والعزب المجاورة لها، التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، من انقطاع مياه الشرب عن القرية منذ أكثر من 15 يوما.
 
وتوجه العديد من أبناء القرية، لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، بمركز شربين، وتم حل الأزمة ليوم واحد وانقطعت المياه بعدها، مما جعل الأهالى يلجأون لملء المياه من القرى المجاورة بالجراكن والخزانات.
 
وقال مجدى صقر أحد أبناء القرية، إن انقطاع مياه الشرب عن القرية أصاب القرية بالشلل التام، خاصة وأننا فى أيام العيد، والأهالى قاموا بملء المياه من القرى المجاورة، حتى يستطيعون أن يذبحو الأضاحى والتى تحتاج لكميات كبيرة من المياه، ونطالب المسؤلين بسرعة حل الأزمة، حيث إن القرية من القرى ذات الكثافة العددية الكبرى، وطالت مدة انقطاع المياه جدا.
 
وقال مصدر بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، إن انقطاع مياه الشرب، نتيجة للضغط الهائل على المياه منذ بداية الصيف، فضلًا عن وجود بعض المشكلات والأعطال بمحابس ومواتير رفع المياه بالقرية، مما تسبب فى ندرتها بعدد كبير من مناطق القرى، وسيتم إرسال مهندسين بالشركة للقرية، وإصلاح الأعطال الخاصة بها لمد القرية بالكمية اللازمة من المياه وإعادة الضغط لسابق عهده.
 
 

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