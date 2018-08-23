أمير مكة يؤكد أن قطر منعت مواطنيها من الحضور للحج هذا العام رغم دعوتها للحج

قال الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة مكة المكرمة،ومستشار الملك سلمان بن عبدالعزيز ورئيس اللجنة المركزية للحج إن التفاهم والتنسيق الذي وصل بين الجهات في حج هذا العام لم يسبق له مثيل، مضيفا أن هناك لجنة عليا للحج برئاسة وزير الداخلية وأن هناك هيئة لتطوير مكة المكرمة وورش عمل ومؤتمرات تعقد لتطوير الخدمات وأسلوب العمل في الحج كل عام .
وأضاف أمير منطقة مكة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الإمارة أن النزعة الإيمانية والأخلاق العربية في نفوس المواطن السعودي والمؤسسات الأهلية هي التي أدت إلي هذه الروح العالية في أداء الخدمات، مشيرا إلي أن المملكة أعلنت استعدادها لاستقبال أي حجاج من أي منطقة عربية، مؤكدا أن دولة قطر كانت مدعوة للسماح لمواطنيها بالحضور للحج هذا العام، ولكنها منعت مواطنيها من الحضور وأن هناك بعض المواطنين تمكنوا من القدوم للحج وقامت المملكة باستقبالهم.
وقال أمير منطقة مكة، إن مشروع تطوير المشاعر المقدسة يساعد على استقبال 5 ملايين حاج مستقبلا، مضيفا أن الدراسة الأولية لمشروع تطوير المشاعر المقدسة تم وضعها، ويتم تنفيذ مشروع تطوير المشاعر المقدسة العام القادم.
وأضاف أمير منطقة مكة، أن مراحل تطوير المشاعر المقدسة سيتم الإعلان عنها في أقرب وقت، مضيفا أن لجنة الحج المركزية تبدأ بالتحضير للعام القادم بعد أسبوع من الموسم الحالي، مؤكدا أن الإعلام كان له دور كبير في تطوير خدمات الحج.
وتابع أمير مكة أنه مع كل هذا النجاح الذي حققناه ما زلنا نسعى إلى المزيد، مشيرا إلى أن مشروع لتطوير حركة السير في المشاعر المقدسة كبير.
أكد مستشار الملك سلمان بن عبدالعزيز ورئيس اللجنة المركزية للحج أن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والعاملين بالمملكة حاولوا أن يقدموا ما يمكن أن تقدمه المملكة من خدمات لضيوف الرحمن.
ووجه أمير منطقة مكة الشكر للاعلاميين الذين قاموا بتغطية موسم الحج، متمنيا أن يوفق الله الجميع لخدمة ضيوف الرحمن، كما توجه بالشكر للملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد ووزير الداخلية السعودي.
وأشار أمير منطقة مكة إلي أن إجمالي القوة العسكرية والتأمينية لموسم الحج بلغت أكثر من 250 ألف شخص، مؤكدا أنه تم تجهيز 25 مستشفي داخل مكة وتجهيز 106 غرف طبية ميدانية، موضحا أن إجمالي الكهرباء المستهلكة خلال موسم الحج هذا العام 17791 ميجا وايت.
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