أمير مكة يؤكد أن قطر منعت مواطنيها من الحضور للحج هذا العام رغم دعوتها للحج

رسالة مكة المكرمة : محمد السيد

قال الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة مكة المكرمة،ومستشار الملك سلمان بن عبدالعزيز ورئيس اللجنة المركزية للحج إن التفاهم والتنسيق الذي وصل بين الجهات في حج هذا العام لم يسبق له مثيل، مضيفا أن هناك لجنة عليا للحج برئاسة وزير الداخلية وأن هناك هيئة لتطوير مكة المكرمة وورش عمل ومؤتمرات تعقد لتطوير الخدمات وأسلوب العمل في الحج كل عام .

وأضاف أمير منطقة مكة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الإمارة أن النزعة الإيمانية والأخلاق العربية في نفوس المواطن السعودي والمؤسسات الأهلية هي التي أدت إلي هذه الروح العالية في أداء الخدمات، مشيرا إلي أن المملكة أعلنت استعدادها لاستقبال أي حجاج من أي منطقة عربية، مؤكدا أن دولة قطر كانت مدعوة للسماح لمواطنيها بالحضور للحج هذا العام، ولكنها منعت مواطنيها من الحضور وأن هناك بعض المواطنين تمكنوا من القدوم للحج وقامت المملكة باستقبالهم.

وقال أمير منطقة مكة، إن مشروع تطوير المشاعر المقدسة يساعد على استقبال 5 ملايين حاج مستقبلا، مضيفا أن الدراسة الأولية لمشروع تطوير المشاعر المقدسة تم وضعها، ويتم تنفيذ مشروع تطوير المشاعر المقدسة العام القادم.