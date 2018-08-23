أمير مكة المكرمة: نقل 360 ألف حاج بقطار المشاعر و 1.8 مليون عبر الحافلات

مكة المكرمة ـ محمود عبد الراضي

استعرض الأمير خالد الفيصل أمير مكة المكرمة ـ أبرز الجهود المبذولة خلال حج هذا العام ،مبيناً أن عدد القوى العاملة التي قدمت الخدمة لحجاج بيت الله الحرام من عسكريين ومدنيين بلغ أكثر من 250 ألف فرد .

وأشار "الفيصل" إلى أن عدد المخالفين للحج هذا العام لم يتجاوز 110 آلاف شخص ، فيما قدر عددهم في عام 1433 هـ بمليون و 400 ألف حاج.

وأفاد "الفيصل" أن قطار المشاعر نقل هذا الموسم 360 ألف حاج، فيما تم نقل مليون و800 حاج عبر 18 ألف حافلة مجهزة ، مشيراً إلى أن القطاع الصحي باشره 32 ألف طبيب وممارس صحي ، وسخرت لذلك طاقة سريرية بلغت 5000 سرير، من خلال 25 مستشفى في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدن القريبة من مناطق الحجاج و 135مركزاً صحياً ، إلى جانب 106 فرق طبية ميدانية.

وأوضح "الفيصل" ،أن قدرة الاحمال الكهربائية وصلت إلى 17.791 ميجاوات ،في حين تم ضخ 40 مليون متر مكعب من المياه في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، لافتا إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية قدمت خدماتها بواسطة 23 ألف مهندس ومشرف ومرافق وعامل نظافة .

وبين "الفيصل" أنه خلال الفترة من 1 ذى القعدة إلى 5 ذى الحجة تم نقل 41 مليون راكب من مقار سكن الحجاج في مكة المكرمة إلى المسجد الحرام بواسطة 2600 حافلة.