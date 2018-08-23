video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 23 أغسطس 2018 03:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أمير مكة المكرمة: نقل 360 ألف حاج بقطار المشاعر و 1.8 مليون عبر الحافلات

الخميس، 23 أغسطس 2018 01:57 م
أمير مكة المكرمة: نقل 360 ألف حاج بقطار المشاعر و 1.8 مليون عبر الحافلات الأمير خالد الفيصل أمير مكة المكرمة-أرشيفية
مكة المكرمة ـ محمود عبد الراضي
إضافة تعليق
استعرض الأمير خالد الفيصل أمير مكة المكرمة ـ أبرز الجهود المبذولة خلال حج هذا العام ،مبيناً أن عدد القوى العاملة التي قدمت الخدمة لحجاج بيت الله الحرام من عسكريين ومدنيين بلغ أكثر من 250 ألف فرد .
 
وأشار "الفيصل" إلى أن عدد المخالفين للحج هذا العام لم يتجاوز 110 آلاف شخص ، فيما قدر عددهم في عام 1433 هـ  بمليون و 400 ألف حاج.
 
وأفاد "الفيصل"  أن قطار المشاعر نقل هذا الموسم 360 ألف حاج، فيما تم نقل مليون و800 حاج عبر 18 ألف حافلة مجهزة ، مشيراً  إلى أن القطاع الصحي باشره 32 ألف طبيب وممارس صحي ، وسخرت لذلك طاقة سريرية بلغت 5000 سرير، من خلال 25 مستشفى في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدن القريبة من مناطق الحجاج و 135مركزاً صحياً ، إلى جانب 106 فرق طبية ميدانية.
 
وأوضح "الفيصل" ،أن قدرة الاحمال الكهربائية وصلت إلى 17.791 ميجاوات ،في حين تم ضخ 40 مليون متر مكعب من المياه في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، لافتا إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية قدمت خدماتها بواسطة 23 ألف مهندس ومشرف ومرافق وعامل نظافة .
 
وبين "الفيصل"  أنه خلال الفترة من 1 ذى القعدة إلى 5 ذى الحجة تم نقل 41 مليون راكب من مقار سكن الحجاج في مكة المكرمة إلى المسجد الحرام بواسطة 2600 حافلة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"إِلَيْكَ إلهى أَتَيْتُ مُلَبِّيَا".. ضيوف الرحمن يواصلون رمى الجمرات ثانى أيام التشريق.. المتعجلون ينفرون من منى قبل الغروب.. والبعثة تناشد الحجاج عدم التزاحم.. وعودة أول فوج 29 أغسطس.. فيديو

الحجاج المتعجلون ينفرون من منى قبل غروب الشمس

حج

الحجاج

امير مكة

الحجاج المصرين

حج 2018

الأمير خالد الفيصل أمير مكة المكرمة




لا تفوتك
فيديو.. الحجاج المصريون يواصلون رمى الجمرات فى ثانى أيام التشريق

فيديو.. الحجاج المصريون يواصلون رمى الجمرات فى ثانى أيام التشريق

مقتل شخص فى هجوم بسكين بإحدى ضواحى باريس

مقتل شخص فى هجوم بسكين بإحدى ضواحى باريس

محمد سعفان وزير القوى العاملة لـ "اليوم السابع": مزاعم انحسار الطلب على العمالة المصرية بالخارج كاذبة.. تراجع البطالة بسبب المشروعات العملاقة.. والدولة تسير بخطى ثابتة نحو جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية

محمد سعفان وزير القوى العاملة لـ "اليوم السابع": مزاعم انحسار الطلب على العمالة المصرية بالخارج كاذبة.. تراجع البطالة بسبب المشروعات العملاقة.. والدولة تسير بخطى ثابتة نحو جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية

بعد أزمة الأرز الهندى.. الحكومة تبدأ إجراء أبحاث تمهيدا لاستيراد أصناف تناسب ذوق المواطن.. طهى عينات من تايلاند والصين والفلبيين قبل الموافقة على التعاقد.. والشعبة تؤكد: المخزون يكفى البلاد لمدة عام

بعد أزمة الأرز الهندى.. الحكومة تبدأ إجراء أبحاث تمهيدا لاستيراد أصناف تناسب ذوق المواطن.. طهى عينات من تايلاند والصين والفلبيين قبل الموافقة على التعاقد.. والشعبة تؤكد: المخزون يكفى البلاد لمدة عام

كيف أصبح حسين الشحات ملكًا فى العين الإماراتى؟

كيف أصبح حسين الشحات ملكًا فى العين الإماراتى؟

صور.. "هدى" حكاية فتاة صماء تحدت الإعاقة فامتهنت "الجزارة"

صور.. "هدى" حكاية فتاة صماء تحدت الإعاقة فامتهنت "الجزارة"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة