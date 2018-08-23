video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 23 أغسطس 2018 08:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أمير مكة المكرمة: نخدم كل مسلم والسياسة بعيدة عن شؤون الحج

الخميس، 23 أغسطس 2018 08:00 ص
أمير مكة المكرمة: نخدم كل مسلم والسياسة بعيدة عن شؤون الحج الأمير خالد الفيصل
مكة (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة المركزية للحج الأمير خالد الفيصل أن المملكة العربية السعودية تتعامل مع الشعوب والمجتمعات بصرف النظر عن علاقة دولهم بالمملكة.

وقال الأمير خالد الفيصل ـ فى مقابلة خاصة مع قناة "العربية" الفضائية بثت اليوم الخميس، إن المملكة تتشرف بخدمة المسلم سواء جاء بمفرده أو فى جماعات كبيرة، مؤكدا أن السياسة بعيدة جدا عن شؤون الحج.

واعتبر أمير منطقة مكة المكرمة أن انخفاض عدد المخالفين هذا العام يعد نجاحا كبيرا، مقارنة بالأعداد فى الأعوام السابقة التى كانت تصل نسبتهم إلى نصف أعداد الحجاج.

وأشار إلى أن إجراءات دخول الحاج إلى المملكة لم تستغرق أكثر من ساعة، بعدما أصبحت كثير من الإجراءات تنتهى فى بلد الحاج نفسه ، وأضاف الأمير خالد الفيصل أنه بحلول عام 2030 ستستضيف المملكة العربية السعودية 30 مليون معتمرا سنويا تنفيذا لرؤية 2030 .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بث مباشر .. الحجاج يتوجهون لرمي الجمرات فى مشهد مهيب

أمين عام رابطة العالم الإسلامى يلتقى مستشار أبو مازن وأمين الهيئة الأوروبية

السعوديه

اخبار السعوديه

مكه المكرمه

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
شاهد.. مناسك الحج فى 2030 متطورة تكنولوجياً ولن تستخدم فيها جوازات السفر

شاهد.. مناسك الحج فى 2030 متطورة تكنولوجياً ولن تستخدم فيها جوازات السفر

أجيرى يمنح عواجيز المنتخب فرصة أخيرة أمام النيجر وسوازيلاند

أجيرى يمنح عواجيز المنتخب فرصة أخيرة أمام النيجر وسوازيلاند

صور.. "سأدعم سياحة مصر" يتصدر تويتر ويظهر المعالم الأثرية والترفيهية

صور.. "سأدعم سياحة مصر" يتصدر تويتر ويظهر المعالم الأثرية والترفيهية

فلكيا.. طول فصل الخريف للعام الحالى سيبلغ 93 يوماً

فلكيا.. طول فصل الخريف للعام الحالى سيبلغ 93 يوماً

غيرة لدرجة العداء.. أنجلينا جولى تغير بجنون من أمل كلونى اعرف السبب

غيرة لدرجة العداء.. أنجلينا جولى تغير بجنون من أمل كلونى اعرف السبب

5 دول تفضل استيراد السلع والمنتجات المصرية.. تعرف عليها

5 دول تفضل استيراد السلع والمنتجات المصرية.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة