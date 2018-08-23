أمير مكة المكرمة: نخدم كل مسلم والسياسة بعيدة عن شؤون الحج

مكة (أ ش أ)

أكد أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة المركزية للحج الأمير خالد الفيصل أن المملكة العربية السعودية تتعامل مع الشعوب والمجتمعات بصرف النظر عن علاقة دولهم بالمملكة.

وقال الأمير خالد الفيصل ـ فى مقابلة خاصة مع قناة "العربية" الفضائية بثت اليوم الخميس، إن المملكة تتشرف بخدمة المسلم سواء جاء بمفرده أو فى جماعات كبيرة، مؤكدا أن السياسة بعيدة جدا عن شؤون الحج.

واعتبر أمير منطقة مكة المكرمة أن انخفاض عدد المخالفين هذا العام يعد نجاحا كبيرا، مقارنة بالأعداد فى الأعوام السابقة التى كانت تصل نسبتهم إلى نصف أعداد الحجاج.

وأشار إلى أن إجراءات دخول الحاج إلى المملكة لم تستغرق أكثر من ساعة، بعدما أصبحت كثير من الإجراءات تنتهى فى بلد الحاج نفسه ، وأضاف الأمير خالد الفيصل أنه بحلول عام 2030 ستستضيف المملكة العربية السعودية 30 مليون معتمرا سنويا تنفيذا لرؤية 2030 .