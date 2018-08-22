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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 05:59 م
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7 آلاف زائر يحتفلون بعيد الأضحى وسط حدائق القناطر الخيرية

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 05:50 م
7 آلاف زائر يحتفلون بعيد الأضحى وسط حدائق القناطر الخيرية جانب من الحدائق
القليوبية نيفين طه
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شهدت اليوم، حدائق القناطر الخيرية، إقبالا متزايداً من الاهالى والأسر، الذين افترشوا الحدائق وسط الزهور والأشجار.

كما حرصت الأسر وذويهم على تبادل الأطعمة، وسط جو مبهج، بصحبة أطفالهم الذين يقومون باللعب واللهو وسط  الحدائق في جو مبهج، احتفالا بعيد الأضحى المبارك.

ومن جانبه أكد المحاسب رجب النقيدي رئيس مدينة القناطر لليوم السابع، أنه وصل الزائرين للحدائق القناطر اليوم إلى 7000 زائر، بالإضافة لوجود عدد من البواخر والاتوبيسات النهرية التي احتشدت بالمواطنين، حيث يوجد 5 أتوبيسات نهرية تقوم بنقل المواطنين من القناطر الخيرية إلى التحرير والعكس، ويوجد أيضا 4 بواخر نيلية.

وأضاف رئيس المدينة أنه تم التنسيق  مع اداره المسطحات المائية لتنفيذ حملات تفتيشية علي المعديات و الوحدات النهرية بنهر النيل بقطاع مركز مدينة القناطر الخيرية للتأكد من إلتزامها بقواعد الأمان و السلامة حفاظاً علي المواطنين خلال أيام عيد الأضحي المبارك .

و أيضاً تم النسيق مع الإدارة التمونية و البيطرية و الصحة لتكثيف الحملات التموينية علي محال بيع اللحوم و الأسماك و المجازر لضبط الأسعار و أي مخالفات أو أسماك و لحوم فاسدة و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

وأشار رئيس المدينة، أن الإدارة العامة لري قناطر الدلتا  قامت بتجهيز كافة الحدائق والمتنزهات لإستقبال الوافدين و الزائرين لحدائق مدينة القناطر الخيرية .

وأوضح "النقيدي" أنه بالنسبة  للإدارة الصحية فتم تشكيل غرف و قائية للعمل على مدار 24 ساعة للتعامل الفورى مع أى حالة وأن جميع فرق التفتيش و الفرق الوقائية تعمل بكامل قوتها للمرور على المتنزهات و الحدائق و الأسواق ، مع تجهيز الأمصال اللازمة لعلاج أي حالات طارئة فى المستشفيات و نشر سيارات الإسعاف بمنطقة الحدائق والميادين لتكون جاهزة لأى طوارىء.


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