6.65 مليون جنيه حصيلة صكوك أضاحى الإسكندرية واستمرار ذبح الأضاحى

كتب إسماعيل رفعت

في إطار دور الأوقاف الاجتماعي من خلال مشروع صكوك الأضاحي تتوالى لليوم الثاني على التوالي عملية ذبح الأضاحي في الوقت الشرعي للذبح تحت إشراف الأوقاف والتموين والطب البيطرى، حيث يتابع عملية الذبح لليوم الثانى على التوالى كل من الشيخ محمود محمد قناوى – وكيل وزارة الأوقاف بأسوان.

ويتابع عملية الذبح الشيخ محمود هشام محمود مرزوق – مدير إدارة أوقاف أبو سمبل، والشيخ محمود عبد العال علي أحمد – مفتش دعوة، و الشيخ جمال حمدي نور الدين مصطفى – إمام وخطيب، و الشيخ محمود عبد الكريم محمود طاهر – إمام وخطيب، و وائل القاسم – المركز الإعلامي بالمديرية.

فيما حققت أوقاف الإسكندرية رقما غير مسبوق في تاريخ المحافظة في مشروع صكوك الأضاحي ، حيث بلغت حصيلة بيع صكوك الأضاحي بالمديرية حتى الآن هذا العام ستة ملايين وستمائة وخمسين ألف جنيه وما زال بيع الصكوك مستمرا إلى آخر أيام التشريق.