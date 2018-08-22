وفاة والد أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم

توفى والد الزميل أحمد خيرى، الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم، مساء أمس الثلاثاء.

وشيعت الجنازة اليوم الأربعاء بعد صلاة الظهر من مسجد عُقبة بن نافع بمنطقة أغاخان كورنيش النيل بشبرا.

من جانبه، نعى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وفاة والد "خيرى"، وقدم الوزير وجميع العاملين بالوزارة خالص التعازى والمواساة لأسرة والد الزميل المغفور له، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

ويقام العزاء غداً، الخميس، الخميس بمسجد عمر مكرم بالقاعة الرئيسية بعد صلاة المغرب.

ويتقدم خالد صلاح ، رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، ومحمد الجالى، محرر شئون رئاسة الجمهورية، وأسرة تحرير "اليوم السابع"، بخالص العزاء للزميل أحمد خيرى، في وفاة والده، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.