video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 23 أغسطس 2018 01:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف يترأس قافلة دعوية بالبحر الأحمر.. ويخطب الجمعة بمسجد الميناء

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 11:02 م
وزير الأوقاف يترأس قافلة دعوية بالبحر الأحمر.. ويخطب الجمعة بمسجد الميناء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
كتب إسماعيل رفعت
إضافة تعليق

يترأس وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قافلة دعوية بمحافظة البحر الأحمر، كما يخطب الجمعة القادمة بمسجد الميناء بالمحافظة حول موضوع أمانة الكلمة.

ويعقد جمعة، اجتماعا مع المحافظ  اللواء أركان حرب أحمد عبد الله وقيادات الدعوة بالمحافظة بديوان عام محافظة البحر الأحمر صباح الجمعة، لمتابعة الجانب الدعوي في حضور رئيس القطاع الديني الشيخ جابر طايع، كما يتناول اللقاء المشروعات المشتركة بين هيئة الأوقاف المصرية  والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف ومحافظة البحرالأحمر.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الأوقاف يبعث رسالة شكر لأئمة بعثة الحج ويحثهم على الدعاء لمصر

6.65 مليون جنيه حصيلة صكوك أضاحى الإسكندرية واستمرار ذبح الأضاحى

وزير الأوقاف

وزارة الاوقاف

البحر الاحمر

مسجد الميناء




لا تفوتك
الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

تعرف على تعليق عمرو وردة بعد إحرازه أول هدف أوروبى فى شباك بنفيكا "صور"

تعرف على تعليق عمرو وردة بعد إحرازه أول هدف أوروبى فى شباك بنفيكا "صور"

قبل أكل حلويات العيد اعرف أضرارها وفوائدها.. الكرشة ممكن تسبب التهابات بالمرىء.. الكبدة والمخ مفيدة لصحتك.. والقلب الأفضل لقلة سعراته الحرارية.. وطبيب تغذية يؤكد ضرورة التسوية الجيدة لضمان عدم نمو البكتيريا

قبل أكل حلويات العيد اعرف أضرارها وفوائدها.. الكرشة ممكن تسبب التهابات بالمرىء.. الكبدة والمخ مفيدة لصحتك.. والقلب الأفضل لقلة سعراته الحرارية.. وطبيب تغذية يؤكد ضرورة التسوية الجيدة لضمان عدم نمو البكتيريا

حصاد الجولة الثالثة للإيجبشن ليج.. الزمالك يفك عقدة المقاصة بهدف كاسونجو.. الأهلى يعيّد على جماهيره فى الدقيقة 80.. خسارة الدراويش أمام زعيم الثغر.. صلاح محسن يسجل فى الظهور الأول.. و7 أهداف للمحترفين

حصاد الجولة الثالثة للإيجبشن ليج.. الزمالك يفك عقدة المقاصة بهدف كاسونجو.. الأهلى يعيّد على جماهيره فى الدقيقة 80.. خسارة الدراويش أمام زعيم الثغر.. صلاح محسن يسجل فى الظهور الأول.. و7 أهداف للمحترفين

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة