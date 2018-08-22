video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 22 أغسطس 2018 05:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزارة الاتصالات تكشف 42% من الأسر المصرية مازالوا يستخدمون "SMS"

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 04:05 ص
وزارة الاتصالات تكشف 42% من الأسر المصرية مازالوا يستخدمون "SMS" أرشيفية
كتبت هبة السيد
إضافة تعليق

كشف استبيان حكومى، عن مجالات استخدام الأسر المصرية للهاتف المحمول، إذ بلغت نسبة أفراد الأسر المصرية التى تستخدم المحمول فى اتصال واستقبال المكالمات 88.6%، بينما بلغت نسبة الذين يستخدمونه فى إرسال واستقبال الرسائل القصيرة 42.9%، فى حين بلغت نسبة أفراد الذين يستخدمونه فى الدخول على الإنترنت نحو 23.8%، واستخدامه فى ارسال واستقبال الصور بنسبة 16.2%، وفى التسلية والترفيه 13.5%، واستخدام خدمات الجيل الثالث مثل الفيس بوك والألعاب وتويتر نسبة 12.2%.

وكان التقرير الشهرى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد عن تراجع عدد مشتركى الهاتف المحمول والخدمات المرتبطة به، إذ تراجع عدد مشتركى الهاتف المحمول بمصر إلى 97.68 مليون اشتراك، وتراجع عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول إلى 30.68 مليون مستخدم بنهاية شهر إبريل الماضى.

وتراجع عدد مشتركى الهاتف المحمول بمصر إلى 97.68 مليون مشترك بنهاية إبريل الماضى مقابل 99.13 مليون مشترك بنهاية مارس الماضى بنسبة انخفاض شهرى 1.47%، ومقابل 99.91 مليون مشترك بنهاية إبريل من عام 2017 بنسبة انخفاض سنوى 2.23%، كما تراجعت نسبة انتشار الهاتف المحمول إلى 107.06% بنهاية إبريل الماضى مقابل 108.82% بنهاية مارس الماضى بنسبة انخفاض شهرى 1.75%، ومقابل 111.45% بنهاية إبريل من عام 2017 بنسبة انخفاض سنوى 4.39%.

وتراجع أيضاً عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول إلى 30.68 مليون مستخدم بنهاية شهر إبريل الماضى مقابل 31.47 مليون مستخدم بنهاية شهر مارس الماضى بنسبة انخفاض شهرى 2.51%، ومقابل 33.19 مليون مستخدم بنهاية شهر إبريل من العام الماضى بنسبة انخفاض سنوى 7.57%، فيما ارتفع عدد مستخدمى الإنترنت من خلال USB Modem إلى 3.45 مليون مستخدم بنهاية شهر إبريل الماضى مقابل 2.15 مليون مستخدم بنهاية شهر مارس الماضى بنسبة نمو شهرى 60.16% ومقابل 3.29 مليون مستخدم بنهاية إبريل من العام الماضى بنسبة نمو سنوى 4.76%.

وبلغت السعة الدولية للإنترنت 1953.73 مليار نبضة لكل ثانية بنهاية إبريل الماضى مقابل 1958.59 مليار نبضة لكل ثانية بنهاية مارس الماضى بنسبة انخفاض شهرى 0.25%، ومقابل 1204.14 مليار نبضة لكل ثانية بنهاية إبريل من العام الماضى بنسبة نمو سنوى 62.25%.

يذكر أن الاستبيان، قد أجراه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لصالح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2017-2018 بعنوان "استخدامات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الأسر المصرية والأفراد".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الاتصالات تبدأ مخاطبة الجهات الحكومية لتنفيذ مبادرة الرئيس بتمكين "ذوى الإعاقة"

اخبار الاقتصاد

انترنت

تليفون محمول

اتصالات




لا تفوتك
محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

صور.. الجمهور يزحف إلى السينمات بكثافة فى أول أيام عيد الأضحى.. الشباب يلتقطون الصور مع النجوم.. فيلم الكويسين يحقق مليون جنيه أول يوم عرض.. و"بنى آدم" يلاحقه بـ900 ألف.. والجميع يترقب زيادة الإيرادات

صور.. الجمهور يزحف إلى السينمات بكثافة فى أول أيام عيد الأضحى.. الشباب يلتقطون الصور مع النجوم.. فيلم الكويسين يحقق مليون جنيه أول يوم عرض.. و"بنى آدم" يلاحقه بـ900 ألف.. والجميع يترقب زيادة الإيرادات

مع حلول عيد الأضحى أردوغان يجوع شعبه.. أزمة لحوم وخبز تجتاح تركيا.. نظام الديكتاتور يتودد لواشنطن رغم التوتر بينهما لزيادة توريد لحوم الأبقار الأمريكية.. وجهود مكثفة لزيادة مشتريات القمح لمواجهة أزمة الغذاء

مع حلول عيد الأضحى أردوغان يجوع شعبه.. أزمة لحوم وخبز تجتاح تركيا.. نظام الديكتاتور يتودد لواشنطن رغم التوتر بينهما لزيادة توريد لحوم الأبقار الأمريكية.. وجهود مكثفة لزيادة مشتريات القمح لمواجهة أزمة الغذاء

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

تعرف على تعليق عمرو وردة بعد إحرازه أول هدف أوروبى فى شباك بنفيكا "صور"

تعرف على تعليق عمرو وردة بعد إحرازه أول هدف أوروبى فى شباك بنفيكا "صور"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة