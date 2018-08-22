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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 07:15 م
خالد صلاح
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هزة ارتدادية بقوة 5.8 درجة تضرب شمال شرق فنزويلا

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 06:39 م
هزة ارتدادية بقوة 5.8 درجة تضرب شمال شرق فنزويلا ريختر
أ ش أ
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ضربت هزة ارتدادية بلغت قوتها 5.8 درجة على مقياس ريختر شمال شرق فنزويلا اليوم الأربعاء عقب يوم من الزلزال الذى ضرب المنطقة ذاتها بقوة 7.3 درجة.

وذكرت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية أن الهزة الارتدادية وقعت قرابة التاسعة ونصف صباحا بالتوقيت المحلى على عمق 98 كيلومتر تحت سطح الأرض وشعر سكان العاصمة كراكاس بتأثيرها.

يشار إلى أن الزلزال الذى ضرب البلاد أمس على عمق 123 كيلومترا يعد الأكبر الذى يضرب البلاد منذ عام 1900 وقد تسبب فى أضرار مادية محدودة قرب مركز الزلزال إلا أنه لم يسفر عن وقوع ضحايا.

 

 


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فنزويلا

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صحة و بيئة

ريختر




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