ميركل تؤيد آراء وزير الخارجية حول التصدى لسياسات أمريكا

رويترز

قال المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، إن حكومتها تؤيد كثيرا من الآراء التى عبر عنها وزير الخارجية هايكو ماس فى مقال دعا فيه إلى المزيد من الوحدة الأوروبية لمواجهة السياسات الأمريكية التى لا ترضى الاتحاد الأوروبى.

ومن جانبها قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها تتفق مع وزير خارجيتها في أن العلاقات مع الولايات المتحدة تشهد تغيرات، لكنها أحجمت عن تأييد دعوته لإقامة الاتحاد الأوروبى نظام مدفوعات مستقلا من أجل إنقاذ الاتفاق النووى العالمى مع إيران.

وقالت ميركل للصحفيين "فيما يتعلق بمسألة أنظمة المدفوعات المستقلة، لدينا بعض المشكلات فى تعاملاتنا مع إيران، بلا شك، وعلى الجانب الآخر نعلم أن نظام سويفت مهم جدا فيما يخص مسألة تمويل الإرهاب على سبيل المثال".

وأضافت أنه من المهم جدا الحفاظ على تعاون جيد مع الولايات المتحدة في مجال الأمن.

وقال شتيفن زايبرت خلال مؤتمر صحفى دورى للحكومة "مقال الوزير ماس عبر عن كثير مما يمثل الموقف الموحد للحكومة تجاه الولايات المتحدة".