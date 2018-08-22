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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 03:37 ص
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ملك الأردن والرئيس الروسى يتبادلان التهانى بالذكرى الـ55 على العلاقات

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 03:00 ص
ملك الأردن والرئيس الروسى يتبادلان التهانى بالذكرى الـ55 على العلاقات الملك عبدالله الثانى العاهل الأردنى
عمان /أ ش أ/
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تبادل العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى والرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى اتصال هاتفى الثلاثاء، التهانى بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الأردن وروسيا.

وأكد الملك عبدالله الثانى والرئيس الروسى ، خلال الاتصال ، اعتزازهما بالمستوى المتقدم الذى وصلت إليه العلاقات بين البلدين الصديقين وما شهدته من تطور مثمر خلال العقود الماضية فى شتى الميادين ، وأشارا الى الحرص على الاستمرار فى الارتقاء بمستويات التعاون بينهما فى مختلف المجالات.

وأوضح بيان صادر عن الديوان الملكى الهاشمى أن الزعيمين شددا على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين الأردن وروسيا تجاه مختلف القضايا، وبما يحقق مصالحهما المشتركة ويسهم فى تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم.

وتناول الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية، ومساعى التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التى تمر بها المنطقة، إضافة إلى جهود الحرب على الإرهاب ضمن استراتيجية شمولية.

وقدم الرئيس الروسى التعازى للملك عبدالله الثانى فى شهداء العمل الإرهابى الذى استهدف دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام فى مدينة الفحيص، والمداهمة لموقع الخلية الإرهابية فى مدينة السلط.

 


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