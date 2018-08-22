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معاقبة مسئول بكهرباء البحيرة لاعتصامه بمقر عمله بالمخالفة للقانون

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 01:42 م
معاقبة مسئول بكهرباء البحيرة لاعتصامه بمقر عمله بالمخالفة للقانون مجلس الدولة- أرشيفية
كتب ــ أحمد عبد الهادى
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قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، بمعاقبة "حمدى. غ" رئيس القطاع القانونى بشركة كهرباء البحيرة بالإنذار، لإخلاله بواجبات وظيفته واعتصامه بمقر عمله وإضرابه عن الطعام بالمخالفة للقانون.

 

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، برئاسة محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، إنه على العامل المحافظة على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام، وأن يسلك فى تصرفاته مسلكا يتفق مع الاحترام الواجب للجهة الإدارية .

 

وأضافت المحكمة، أن الموظف قام بالاعتصام ثم الإضراب عن الطعام فى مقر العمل، وذلك بعد أن تم نقله لوظيفة أخرى، ولم يتخذ الطرق القانونية للطعن على القرار .

 

وتابعت المحكمة أن وزير الكهرباء وافق على إحالة المتهم للمحاكمة التأديبية لمخالفته اللوائح وقوانين العمل المنظمة، وخرجه عن مقتضى الواجب الوظيفى.


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