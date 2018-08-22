محافظ دمياط يشكيل وحدة لتكافؤ الفرص تختص بشئون المرأة بالمحافظة

دمياط- معتز الشربينى

قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط تشكيل وحدة لتكافؤ الفرص تكون معنية بشئون المرأة بمحافظة دمياط.

وجاء ذلك بناء علي كتاب وزير التنمية المحلية رقم ٧٠٧١/١ لسنة ٢٠١٨/٨/١ وتوجيهات رئيس الجمهورية بوضع الآليات الداعمة والأنشطة التي تعزز دور المرأة في المجتمع ومشاركتها الإيجابية في عملية التنمية تنفيذا للاستراتيجية الوطنية.

وقرر المحافظ أن يترأس وحدة التكافؤ مديرة إدارة الميزانية بديوان عام المحافظة وعضوية كل من مديري إدارة الشئون القانونية والأملاك والعلاقات العامة وخدمة المواطنين وأحد ممثلي مكتب المحافظ ومركز المعلومات.

وتختص الوحدة المشكلة بإعداد قواعد بيانات مصنفة عن العاملين بالمحافظة والوحدات المحلية وتوثيق البيانات والمعلومات وادماج منظور النوع الاجتماعي في مراحل الإعداد والتخطيط والمتابعة والتقييم للخطط مراعية لأهداف التنمية.

كما يتم وضع مؤشرات تنموية تعكس مدي تقدم وضع المرأة في المجالات المختلفة بالمحافظة ويتم حصر ودراسة المشكلات التي تتعرض لها العاملات بالمحافظة ومنع التمييز ضدها، كما أكد علي متابعة الشكاوي التي يتم تحويلها عن طريق مكتب شكاوي المرأة التابع للمجلس من خلال الإدارة العامة لتكافؤ الفرص وإعداد الدراسات والبحوث التي تعكس واقع المرأة المصرية تحديد احتياجتها والعمل علي رفع الوعي وبناء قدرات المعنيين بوضع الموازنات من خلال تطبيق الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي وموازنات البرامج والأداء والعمل علي تحقيق مبدأ المساواة لضمان الحصول علي فرص الترقي والخدمات الاجتماعية والتدريبية والحرص علي عقد ندوات ولقاءات توعية في القضايا المعنية بتمكين المرأة ومن المهم إصدار مطبوعات شهرية من نشرات ومطويات ومجلات تتضمن مقالات وأخبار تفيد المرأة والمجتمع وإعداد تقرير موجز ربع سنوي وسنوي عن أنشطة الوزارة في ضوء تمكين المرأة المصرية وتحسين أوضاعها، كما أكد علي نشر مقالات توعية وأخبار تخص المرأة علي الموقع الرسمي للمحافظة.