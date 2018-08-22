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لا شكاوى فى عيد الأضحى بالقاهرة وغرفة عمليات المحافظة لم تتلق أى بلاغات

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 01:51 م
لا شكاوى فى عيد الأضحى بالقاهرة وغرفة عمليات المحافظة لم تتلق أى بلاغات المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أعلن المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، والتى تعمل على مدار 24 ساعة، لم تتلقى أى بلاغات أو شكاوى جسيمة حتى الآن بشأن قصور فى تقديم الخدمات بكل مرافق القاهرة أو طوارئ تعكر صفو وراحة المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، باستثناء بعض الشكاوى الفردية البسيطة للمواطنين، سجلها دفتر البلاغات اليومى مثل ذبح الأضاحى داخل بعض الحوارى وانتشار مخلفات العيد وكذلك بلاغ واحد بمخالفة بنائية بطريق القطامية، وتم التعامل السريع مع هذه البلاغات وتلافيها على الفور من خلال التواصل الالكترونى العاجل مع غرف العمليات الفرعية بالأحياء والمديريات والهيئات الخدمية، مؤكداَ على استقرار الأوضاع والسيولة المرجوة والانضباط بشوارع وميادين العاصمة.
 
وأشاد المحافظ بحسن تعاون المواطنين والتواصل مع الغرفة المركزية بالإبلاغ الفورى عن أية شكاوى أو مشكلات أو قصور يتم رصده، حتى يتم تذليلها وحلها سريعاَ من خلال التواصل مع الأجهزة والمديريات التنفيذية والخدمية المعنية.
 
وشدد المحافظ على مسئولى غرفة العمليات بضرورة اليقظة التامة للتعامل مع أى ظروف طارئة وإدارة الأزمات المفاجئة وحسن التعامل مع بلاغات وشكاوى المواطنين وحلها على الفور ، مع ضرورة التأكد مما تم اتخاذه من إجراءات لتوفير سبل الراحة والخدمة المميزة للمواطنين وخاصة التركيز على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والنظافة وتوافر السلع والخدمات الحيوية .
 
 
 

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