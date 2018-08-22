قبرص تؤيد تنفيذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

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أكدت مندوبة قبرص الدائمة لدى منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية إيلينا رافتى دعم بلادها الكامل للجهود الرامية إلى تنفيذ معاهدة حظر التجارب النووية.

جاء ذلك خلال اجتماع رافتى مع الأمين التنفيذى للمنظمة لاسينا زيربو، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القبرصية، اليوم الأربعاء.

وأعربت رافتى عن ارتياح قبرص لتعاونها الممتاز مع المنظمة، وناقشت مع زيربو سبل زيادة وتعزيز مشاركة قبرص فى أنشطة المنظمة، وأطلعته على آخر التطورات فى القضية القبرصية.

من جانبه، أشار زيربو إلى الاجتماعات التى عقدها فى مايو مع الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسياديس ورئيس مجلس النواب ديميتريس سيلوريس، مشيدا بعزم قبرص المشاركة بهمة فى منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.