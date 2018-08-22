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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 03:14 م
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صناعة الأقفاص مصدر رزق 5 آلاف أسرة بالقرية..

فيديو وصور.. قرية "إمياى" مركز صناعة الأقفاص الجريد فى القليوبية

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 03:05 م
فيديو وصور.. قرية "إمياى" مركز صناعة الأقفاص الجريد فى القليوبية صناعة الاقفاص
كتب: محمد أبو ضيف
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تعد صناعة الأقفاص من المهن التى تشتهر بها محافظة القليوبية، وخصوصا فى قرية إمياي، فهى مركز الصناعة، وتشتهر بها أيضا، وهنا أكثر من 5 آلاف أسرة يعيشون على إنتاجها، إلا أنه فى الفترة الأخيرة بدأت صناعة الأقفاص فى الاندثار بسبب عدول العمال عنها لقلة حركة البيع والشراء.  

قرية إمياي..الأشهر بمحافظة القليوبية فى صناعة الأقفاص

يقول "جمال ربيع"، صانع أقفاص بقرية إمياي، إن القرية هى الأشهر بمحافظة القليوبية في صناعة الأقفاص من جريد النخل، وأن هذه المهنة يدوية 100% ولا نستخدم أى أجهزة كهربائية أو ماكينات، ويعيش منها أكثر من 5 آلاف أسرة فى القرية يصنعون الأقفاص من جريد النخيل، والتى تستخدم فى جمع المحاصيل الزراعية، وتعبئة الطماطم والفاكهة وتربية الدواجن.

أحد العمال
أحد العمال

وأضاف "ورثت هذه المهنة أبا عن جد وأبويا ورثها عن أبوه وهكذا من قديم الزمن، والحمد لله بنسترزق منها وسترانا فى ظل الظروف المالية الصعبة التى نمر بها، لكن في الفترة الأخيرة أعرض عنها كثير من العمال وخاصة الشباب منهم، بسبب أن العائد المالى من حركة البيع والشراء قليل وليس مناسب لما تتطلبه الظروف المعيشية فى الوقت الحالى، كما أنها تحتاج إلى وقت وجهد كبير، حيث يبدأ العامل بالعمل من بداية النهار ويستمر حتى غروب الشمس، كما أنها تحتاج إلى صبر وقوة".

وأشار قائلا "لا نصنع الأقفاص فقط، بل نصنع الأقفاص بجميع أنواعها، والكراسى، والترابيزات، وكذلك الشماسى، كل دا من جريد النخيل".

الصعوبات التى تواجه صناعة الأقفاص

ويقول "عزت محمود" عامل فى إحدى الورش- إنه لا توجد صعوبة فى الحصول على الجريد، ولكن زاد ثمنه فى الفترة الأخيرة قائلا: "كنا بنجيب الألف جريدة بـ1000 جنيه، إنما دلوقتى بنجيبها بألف ونص وأكثر".

صناعة الأقفاص من الجريد
صناعة الأقفاص من الجريد

وأضاف "بنعمل فى أى وقت وأى مكان داخل المنزل أو فى الخارج، فنحن لا نحتاج إلا إلى سقف يحمينا من الشمس"، ويقول: "كنا نبيع ضعف ما نبيعه الآن قبل ظهور الأقفاص البلاستيكية وانتشارها فى الأسواق، والناس بتفضلها على الأقفاص المصنوعة من الجريد لقوتها، لكن دا دفعنا إلى أننا بدأنا نفكر فى صناعة أشياء أخرى كصناعة الكراسى، والترابيزات".

صناعة الأقفاص
صناعة الأقفاص

وبسؤاله عن تلقى تمويل من صندوق المشروعات الصغيرة بالمحافظة، قال "لا يوجد أى تمويل أو أي فرص للحصول على قروض، لأن المحافظة بتطلب ضمانات قوية وإجراءات كتيرة، وللأسف الضمانات مش متوفرة".

عامل فى إحدى الورش
عامل فى إحدى الورش
عامل يصنع الأقفاص
عامل يصنع الأقفاص
ورشة لصناعة الأقفاص
ورشة لصناعة الأقفاص

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