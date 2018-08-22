طرق التخلص من الديدان الشريطية بلحوم الأضاحى.. تعرف عليها

كتب محمد محسوب

شدد الدكتور سعيد شلبى، أستاذ الأمراض الباطنية بالمركز القومى للبحوث، على ضرورة فحص الاضحية قبل ذبحها والتأكد من عدم وجود أمراض بها وبخاصة وجود حويصلات من الديدان الشريطية فى جسمها والأعضاء.

وأضاف سعيد شلبى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا النوع من الديدان التى توجد فى الاعضاء هى التى تنتقل إلى الإنسان، مشددا على ضرورة أن يتم ازالتها بواسطة السكينة بعد ذبح الاضحية وقبل تقطيع اللحوم.

وأشار إلى أن سلق اللحوم أفضل طريقة للقضاء على أى ميكروبات بها، مشددا على أنه من الصحى ترك المرقة كى تبرد ثم يتم بعد ذلك إزالة الدهون من على سطحها، واستخدامها فى الطهى.

وأوضح أنه حال شى اللحوم يجب التأكد من اكتمال نضوجها، حتى يتم التأكد من قتل أى حويصلات دودية بها.