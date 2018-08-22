ضبط نصف كيلو هيروين بحوزة مسجل خطر فى المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته نصف كيلو جرام لمخدر الهيروين بقصد الإتجار .
كان اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا قد تلقي إخطارا من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنيا بضبط محمد ح. إ 32 سنه ، مقيم بدائرة القسم، سبق إتهامه فى عدد 16 قضية " مخدرات، سلاح نارى، سلاح أبيض، تحرش" وبحوزته 670 لفافة تحوى كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول .
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصلية البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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