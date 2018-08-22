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صور.. مسلمو 7 دول يحتفلون بأداء صلاة عيد الأضحى اليوم كأول أيام العيد

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 07:27 م
صور.. مسلمو 7 دول يحتفلون بأداء صلاة عيد الأضحى اليوم كأول أيام العيد صلاة العيد فى إندونيسيا
كتب محمد جمال
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قامت 7 دول،اليوم الأربعاء بأداء صلاة عيد الأضحى باعتباره أول أيام العيد، وفقا للجنة رؤية الهلال فى طوكيو، وتشمل هذه الدول إندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناى وسنغافورة واليابان والمغرب وإيران.

وجاء عيد الأضحى ليرسم الفرحة من جديد فى إندونيسيا، بعد زلزال أودى بمئات الضحايا، حيث احتفل مئات الآلاف من الناجين من الزلازل فى جزيرة لومبوك الإندونيسية بعيد الأضحى فى مخيمات إيواء اليوم الأربعاء فى لحظة نادرة من البهجة بعد أسابيع من الهزات القوية التى قتلت أكثر من 500 شخص.

صلاة العيد فى إندونيسيا
صلاة العيد فى إندونيسيا

أدى الناجون صلاة العيد ورددوا التكبيرات ثم تصافحوا فى الساحات التى أقيمت فى حقول الأرز وتحت الخيام. وقال سكان إن كثيرا منهم أهديت لهم أضحيات.

وأدت الزلازل التى ضربت الجزيرة، التى تعد مقصدا سياحيا شهيرا، إلى تدمير قرى بأكملها ومساجد كثيرة الأمر الذى دفع أكثر من 350 ألف شخص إلى ترك منازلهم خشية توابع الزلازل.

وقالت السلطات إن قيمة الأضرار بلغت نحو 340 مليون دولار على الأقل وإن جهود الإغاثة وإعادة الإعمار جارية.

جانب من أداء الصلاة
جانب من أداء الصلاة بالمغرب

وأضاف:"بالنسبة للجدل حول جواز ذلك (التاريخ المعلن) من عدمه فى الشريعة الإسلامية فنحن لسنا طرفا فيه حتى لا يوجه لنا السؤال بخصوص الأمر".

والأحد الماضى،  أعلن المغرب أن الأول من شهر ذى الحجة للعام 1439 الهجرى هو يوم الإثنين الموافق 13 أغسطس، وبذلك يكون عيد الأضحى المبارك هو يوم الأربعاء 22 أغسطس 2018، خلافا لما أعلنته السعودية.

وأعلنت السعودية ومصر والأردن وفلسطين، فى وقت سابق، أن الأحد هو أول أيام شهر ذى الحجة لعام 1439هـ، وأن يوم الثلاثاء الموافق 21 من شهر أغسطس 2018 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

صلاة العيد فى الرباط
صلاة العيد فى الرباط
 
جانب من الصلاة
جانب من الصلاة
 
 
جانب من الاحتفالات فى إيران
جانب من الاحتفالات فى إيران
ا حتفالات العيد فى طهران
احتفالات العيد فى طهران
 
احتفلات العيد فى إندونيسيا
احتفلات العيد فى إندونيسيا

 

أداء صلاة العيد
أداء صلاة العيد

 

سيلفى صلاة العيد فى إندونيسيا
سيلفى صلاة العيد فى إندونيسيا

 

مئات المصلين
مئات المصلين

 


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