صور.. مركز شباب "كفر حمزة" بالقليوبية يتحول لوكر لتعاطى المخدرات

القليوبية إبراهيم سالم

شهران مرا على أعمال الإحلال والتجديد بمركز شباب كفر حمزة التابع لإدارة الخانكة بمحافظة القليوبية، وبناء طراز معمارى جيد جدا، على مساحة 1800 متر بتكلفة إجمالية بلغت نصف مليون جنيه، إلا أنه لم يحاط هذا المبنى بسور يحميه فى غير أوقات العمل الرسمية، وهو ما جعله عرضة لأبناء الليل ومدمنى المخدرات بأنواعها، ليجدوا منه مأوى لضرب الحقن الماكس وغيرها من تلك المدمرات للشباب.

تلك الأعمال تركت حالة من الاستياء والغضب بين أهالى وشباب قرية كفر حمزة، بسبب الحالة السيئة من التردى والإهمال التى وصل إليها مركز الشباب، والتى دفعتهم لمناشدة اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، والدكتور عزت محروس وكيل شباب المحافظة، بسرعة الاستجابة والتدخل ومنع تلك الأعمال التى تضر فى المقام الأول بشباب القرية.

"مبنى مركز الشباب غير محاط بسور أو بوابة لحمايته".. تلك الكلمات التى بدأ أبناء قرية كفر حمزة بها شكواهم لـ "اليوم السابع"، مؤكدين أنهم كانوا بسعادة كبيرة عند البدء فى إحلال وتجديد المبنى القديم لمركز الشباب، وبناء مبنى بطراز حديث للقرية، إلا أن ضعف الاعتمادات لم تكمن من إنشاء سور حول المركز لحمايته من الخارجين على القانون، واتخاذه وكرا لممارسة نشاطهم الإجرامى وتعاطى المواد المخدرة وحقن الماكس.

وطالب أبناء قرية كفر حمزة، محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوى، بتخصيص ميزانية من المحافظة لإنشاء سور وبوابة حديدية حول مركز الشباب، نظرا لأن الميزانية السنوية لمركز الشباب هى 3000 جنيه، وهى لا تكفى لإقامة سور لحماية وتأمين المركز.

وفى السياق ذاته طالب شباب كفر حمزة، مجلس إدارة مركز الشباب المعين والمكلف بتسيير الأعمال، بفتح باب العضوية للشباب للانضمام إلى المركز وعمل الاشتراكات، وضخ عضويات ودماء جديدة من الشباب داخل المركز وذلك قبل 30 سبتمبر القادم، حتى يتثنى للمركز قبل حلول سبتمبر 2019، عمل جمعيه عمومية جديدة، وإجراء انتخابات مجلس إدارة جديد، ليكون مر عام على عضوية الأعضاء الجدد، وذلك طبقا للائحة الخاصة بمراكز الشباب.

ومن ناحيته قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إن إنشاء الأسوار من عدمها لن يمنع هؤلاء الخارجين على القانون من الامتناع عن تناول تلك المواد المخدرة، موضحا "المدمن بيدور على أى منطقة يتدارى فيها مش فارق معاه أى مكان"، مشيرا إلى أنه يسعى لتوفير الاعتمادات اللازمة لعمل هذا الصور وتلبية احتياجات أهالى القرية.

وأضاف "محروس"، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن المديرية لديها عجز كبير فى العاملين بإدارة الشباب بالخانكة وهو بدوره يؤثر على العمل بمراكز الشباب بالقرى التابعة لها، مشيرا إلى أن يتابع مع نواب الدائرة لاعتماد طلبات من وزارة الشباب للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة بالخانكة.

وأوضح وكيل شباب القليوبية، أنه سيتم الانتهاء قريبا من انتخابات مجالى إدارة مراكز الشباب بالمحافظة والتى يبلغ عددها 250 مركز نهاية نوفمبر المقبل.



بقايا-المواد-المخدرة



حقن-ماكس-بمركز-شباب



حقن-ماكس-بمركز-شباب-كفر-حمزة2