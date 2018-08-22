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صور.. ضبط صاحب مخزن وراء تصنيع منظفات مجهولة المصدر فى التبين

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 02:26 م
صور.. ضبط صاحب مخزن وراء تصنيع منظفات مجهولة المصدر فى التبين مخزن تصنيع المنظفات الصناعية مجهولة المصدر
كتب إبراهيم أحمد
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نجح ضباط مباحث قسم شرطة التبين، فى القبض على "محمد ا م" 36 سنة، صاحب مخزن منظفات صناعية، لإدارته المخزن بدون ترخيص ويحوز كمية كبيرة من المنظفات الصناعية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأيه مستندات تدل علي مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

مخزن تصنيع المنظفات الصناعية مجهولة المصدر (2)

وعلى الفور تم استهدافه بمأمورية بالاشتراك مع ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة، ومفتشي التموين بالمديرية، وتم ضبطه وعثر داخل المخزن على 1  طن صابون سائل، 1,200  طن مسحوق غسيل، 2  طن ديتول،      600 كيلو كلور، 240  عبوة مبيد حشري، 5000  قطعة فوطة صحية، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوب بأية مستندات تدل على مصدرها  ، و6260 عبوة فارغة، 2000 استيكر لاصق.

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وبمواجهته اعترف بإدارة المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحـرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 

 

مخزن تصنيع المنظفات الصناعية مجهولة المصدر (4)
 

 


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