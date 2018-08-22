صور.. حديقة الحيوان بالجيزة تستقبل 6 آلاف زائر حتى الآن فى ثانى أيام العيد

كتب سيد الخلفاوى - تصوير حسام عاطف

أكد الدكتور رشاد رحيم، مدير حديقة الحيوان بالجيزة، أن الحديقة استقبلت منذ صباح اليوم الأربعاء، ثان أيام عيد الأضحى المبارك 6 آلاف زائر حتى الآن، مشيرا إلى أن معدل الإقبال فى زيادة مستمرة، متوقعا أن معدل الإقبال هذا العيد سيكون أكبر من الأعياد الماضية.

وأضاف مدير حديقة الحيوان بالجيزة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الحديقة شهدت أمس، أول أيام عيد الأضحى، زيارة 14 ألف زائر، مشيرا أن هذا الإقبال كبير جدا بالنسبة لعيد الأضحى الماضى، خاصة أن أول أيام العيد لا يذهب أغلب المواطنين للحدائق.

وقال رحيم إن الحديقة ستشهد إقبال كبير هذا العيد نظرا لطول إجازة العيد، مؤكد أن الحديقة استعدت جيدا لاستقبال الزوار، فهى مراقبة بالكامل بالكاميرات وبها بوابات إلكترونية وكاشف للمعادن لتفتيش الزائرين، كما تم دعم أفراد الأمن بعناصر نسائية لتسهيل تفتيش حقائب النساء عند الدخول.































































