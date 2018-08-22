صور.. "الحب ولع فى الشجر".. عشاق حديقة الأزهر يشوهون أشجارها

كتب محمود راغب

"بحبك أوى يا هبة"، "محمود وسارة"، "الحب كله" ، "سوكا وفوزى"، هذه الكلمات ستقرأها على النخل داخل حديقة الأزهر الغالى الثمن والتى حولت المظهر الجمالى للحديقة وأشجارها إلى مظهر غير حضارى .

"اليوم السابع" رصد بالصور كيف شوه الزوار النخل بكتابات الحب والغرام والقلوب، لتتحول من مظهر جمالى يعكس رونق وأصالة الحديقة ، لوسيلة يعبر بها العشاق عن حبهم لبعضهم البعض ليخلدا ذكراهم على النخل .

ومن أبرز العبارات التى يمكن أن تجدها على سبيل المثل على النخل، "بحبك يا هبه، بموت فيكى يا بت ، بحبك يا نسمة حبيبك أحمد ، سوكا وفوزى فرحة 28 أكتوبر ، بحبك ياروح قلب ميوش" .

وحديقة الأزهر هى أشهر الحدائق التى أنشئت حديثا فى القاهرة وتقع فى الدراسة بالقرب من مشيخة الأزهر، ومساحتها 71 فدانا، فتتميز بالنفورات المائية والمطاعم المنتشرة بها والأعمدة الرخامية والإنارة المميزة، ويمكن منها مشاهدة منطقة الحطابة بمبانيها القديمة، حيث إنها ترتفع حوالى 40 مترا عن المناطق السكانية المجاورة لها، ويمكن اصطحاب الأطفال أقل من 4 سنوات مجانا.

جانب من تشويه النخل بالحديقة

تشويه نخل حديقة الأزهر

"الحب كله" أحد العبارات على النخل

تشويه النخل

تشوية الزوار للنخل