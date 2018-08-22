صور.. البابا فرنسيس يبدأ اجتماعه الأسبوعى بساحة القديس بطرس

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

بدأ البابا فرنسيس، اليوم الأربعاء، لقاءه الأسبوعى مع الجماهير فى ساحة القديس بطرس، بالفاتيكان، حيث كان بانتظاره الألاف، الذين استقبلوه استقبالا حاشدا، بينما حرص البابا على مبادلتهم التحيات.



الألاف يحتشدون حول البابا فرنسيس لالتقاط الصور التذكارية

ويجتمع البابا فرانسيس برعاياه فى ساحة القديس بطرس فى لقاء أسبوعى تشهده ساحة القديس بطرس فى الفاتيكان.