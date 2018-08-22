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صور.. البابا فرنسيس يبدأ اجتماعه الأسبوعى بساحة القديس بطرس

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 11:13 ص
صور.. البابا فرنسيس يبدأ اجتماعه الأسبوعى بساحة القديس بطرس
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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بدأ البابا فرنسيس، اليوم الأربعاء، لقاءه الأسبوعى مع الجماهير فى ساحة القديس بطرس، بالفاتيكان، حيث كان بانتظاره الألاف، الذين استقبلوه استقبالا حاشدا، بينما حرص البابا على مبادلتهم التحيات.

الألاف يحتشدون حول البابا فرنسيس لالتقاط الصور التذكارية
الألاف يحتشدون حول البابا فرنسيس لالتقاط الصور التذكارية

ويجتمع البابا فرانسيس برعاياه فى ساحة القديس بطرس فى لقاء أسبوعى تشهده ساحة القديس بطرس فى الفاتيكان.

الألاف يحرصون على حضور الاجتماع الأسبوعى للبابا فرنسيس
الألاف يحرصون على حضور الاجتماع الأسبوعى للبابا فرنسيس
أحد الكاردينالات مع مجموعو من الراهبات
أحد الكاردينالات مع مجموعو من الراهبات
البابا فى حوار ودى مع مجموعة من محبيه
البابا فى حوار ودى مع مجموعة من محبيه
البابا يلقى كلمته
البابا يلقى كلمته
بابا الفاتيكان بين عدد كبير من محبيه
بابا الفاتيكان بين عدد كبير من محبيه
حرص من الجماهير على التقاط الصور التذكارية مع فرنسيس
حرص من الجماهير على التقاط الصور التذكارية مع فرنسيس

 

 

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