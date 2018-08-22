صور.. الانتهاء من تجهيز 45 مدرسة يابانية لاستقبال الطلاب

كتب محمود طه حسين

قبل بدء العام الدراسى الجديد المقرر له 22 سبتمبر المقبل، ينشر "اليوم السابع" صور لنماذج وتجهيزات وفرش المدارس المصرية اليابانية بإجمالى 45 مدرسة جاهزة لدخول الخدمة واستقبال الطلاب فى أول تطبيق للتجربة "المصرية ـ اليابانية".

وأكد اللواء يسرى عبد الله مدير هيئة الأبنية التعليمية، إن المدارس جاهزة لاستقبال الطلاب بإجمالى 45 منشأة تم تجهيزها وفقا للمواصفات والمعايير لاستقبال الطلاب سبتمبر المقبل، موضحا أن التجهيزات تمت وفقا لما هو متفق عليه مع الجهات المسئولة عن المدارس المصرية اليابانية.

وأوضح مدير هيئة الأبنية التعليمية، إن هناك متابعة بشكل مستمر من قبل الهيئة للمرورعلى المدارس للتأكد من جاهزيتها لقبول الطلاب، لافتا إلى أنه تم فرش وتجهيز الـ"45" مدرسة كمرحلة أولى.