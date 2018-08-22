صور .. إقبال كبير على الشواطئ والمتنزهات بالإسكندرية فى ثان أيام عيد الأضحى

الإسكندرية - جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية، إقبالا كبيرا من الوافدين والمصطافين على شواطئ الإسكندرية والحدائق والمتنزهات لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وشهدت الشواطئ إقبالا كبيرا مقارنة بأول أيام العيد، خاصة الشواطئ المجانية بالمحافظة.

ومن جانبه، شدد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، على ضرورة الإلتزام بقائمة أسعار الدخول والخدمات، ووجه بتوفير كافة المستلزمات الطبية بالوحدة والتأكد باستمرار من جاهزيتها لاستقبال أى حالات طارئة.

كما شدد المحافظ على رؤساء الأحياء ومدير إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة فى الاستمرار بإزالة كافة الإشغالات والتعديات على الشواطئ وفرض غرامات فورية على أى مستأجر يخالف شروط التعاقد أو يقوم بالتعدى أو سرقة وصلات كهرباء أو مياه وضرورة إلزام المستأجرين بأسعار التذاكر.

وشدد المحافظ على مستأجرى الشواطئ بتقديم أفضل مستوى للخدمة إلى الرواد والمصطافين، كما شدد على قيام مسئولى الشواطئ بمتابعة الخدمات المقدمة لرواد الشواطئ؛ خاصة غرف تغيير الملابس ودورات المياه لتكون بالمستوى اللائق بالإسكندرية، مؤكدا ضرورة الإلتزام بقائمة أسعار الدخول والخدمات المقدمة ومحاسبة المخالفين فورا.

إقبال كبير من الوافدين والمصطافين

قضاء إجازة عيد الأضحى على الشواطئ



اقبال كبير على الشواطئ



اقبال كبير على الشواطئ