شاهد.. معركة قوات التحالف والجيش اليمنى مع ميليشيا الحوثى داخل صعدة

كتب أيمن رمضان

عرضت فضائية "سكاى نيوز" عربية فيديو يبرز بسالة قتال قوات التحالف العربى والجيش الوطنى اليمنى، ضد مليشيا الحوثى بمحافظة صعدة معقل زعيم التنظيم الحوثى الإيرانى المتطرف.

وبدأت القوات اليمنية فى اقتحام منطقة مران من 4 محاور، ونجحت فى استعادة مواقع عدة وسط معارك عنيفة، وبحسب مصادر عسكرية، أكدت أن القوات الحكومية، مسنودة بالتحالف العربى، تخوض أعنف المعارك فى المنطقة، ضمن عملية "قطع رأس الأفعى".

وبحسب المصادر، فإن قوات من لواء العروبة تمكنت من تطهير عشرات الكيلومترات فى وادى خلب وأم نعيرة وغارب أم صروف وجبل طيبان وعقبة الظاهر وعقبة الخربان قرب مران.

وكان الجيش اليمنى، وبإسناد من التحالف، سيطر أمس، الثلاثاء، على آخر جيوب الميليشيات فى مديرية باقم، فى محافظة صعدة،حيث أسفرت هذه العمليات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى فى صفوف الانقلابيين المسلحين.