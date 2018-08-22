شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن بحيرة النيزك المبهرة بمرسى علم

كتب ـ حسن مجدى

تمكنت منطقة النيزك من أن تثير اهتمام الجميع عقب انتشار صور مبهرة لها خلال الأيام الماضية، وتبتعد المنطقة مسافة 14 كيلو مترا من جنوب مرسى علم، وأقرب علامة مميزة لها هى قرية مرسى شجرة التى تبعد من 2 إلى 4 كيلو عن البحيرة.

ويرصد "اليوم السابع" أهم المعلومات عن تلك المنطقة الساحرة فى مرسى علم فيما يلى:

1- روايات متداولة تؤكد أن المنطقة صنعت نتيجة سقوط نيزك على الأرض قبل ملايين السنوات

2- تبعد قرابة 14 كيلو متر من جنوب مرسى علم

3- أقرب علامة مميزة لها قرية مرسى شجرة وتقع على مسافة من 2 إلى 4 كيلو متر عنها

4- المنطقة طبيعية بالكامل ولا توجد بها خدمات أخرى

5- توفر تجربة مميزة للباحثين عن رحلات فى الطبيعة الخلابة

6- المكان يجذب السياح من مختلف أنحاء العالم