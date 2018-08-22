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روسيا: أكثر من 63 ألف جندى حاربوا فى سوريا

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 04:51 م
روسيا: أكثر من 63 ألف جندى حاربوا فى سوريا بوتين
أ ف ب
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء ، أن روسيا أرسلت أكثر من 63 ألف جندى إلى سوريا خلال مشاركتها فى النزاع فى ذلك البلد.

وقالت الوزارة فى تسجيل فيديو عن الحملة الروسية أن مجموع 63012 جندياً روسياً "حصلوا على خبرة قتالية" فى سوريا.

ويشمل هذا الرقم 25738 ضابطا و434 جنرالاً إضافة إلى 4329 مختصا فى المدفعية والصواريخ، بحسب الوزارة ، وصرح وزير الدفاع الروسى سيرجى شويغو فى ديسمبر 2017 أن أكثر من 48 ألف عسكرى روسى شاركوا فى الحملة في سوريا.

وفي يناير الماضى أمر الرئيس فلاديمير بوتين بسحب معظم القوات الروسية من سوريا ، إلا أن الرئيس الروسى اوضح لاحقاً أن الجيش سيبقى فى سوريا "طالما كان ذلك مفيدا" ولا يخطط للانسحاب بعد.

وقالت الوزارة الأربعاء أن قوات الجو الروسية قامت بأكثر من 39 ألف طلعة وقتلت "أكثر من 86 ألف مسلح" ودمرت 121466 "هدفاً إرهابياً".

وأضافت أن قواتها اختبرت 231 نوعاً من الأسلحة الحديثة فى سوريا ومن بينها طائرات وأنظمة ارض جو، وصواريخ كروز وغيرها ، ولم يشر تسجيل الفيديو إلى الخسائر المدنية أو العسكرية الروسية.

 


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