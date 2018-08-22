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خادم الحرمين الشريفين يستقبل مفتى الديار المصرية فى قصر منى

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 04:53 م
خادم الحرمين الشريفين يستقبل مفتى الديار المصرية فى قصر منى الملك سلمان يستقبل مفتى الجمهورية
كتب سمير حسنى، محمد السيد
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استقبل العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز، فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، ورئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، خلال الحفل السنوى الذى يقيمه خادم الحرمين بقصر منى لكبار الشخصيات الإسلامية الذين أدوا فريضة حج هذا العام.

وقال خادم الحرمين الشريفين خلال الحفل: "لقد شرف الله المملكة بخدمة الحرمين الشريفين، ورعاية أمور قاصديهما، والسهر على أمنهم وسلامتهم وراحتهم، ولقد أعطته كل العناية والاهتمام، منذ أن أسس أركانها الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ ومن بعده ملوك هذه البلاد رحمهم الله جميعا، وسنواصل ذلك بإذن الله، لإيماننا العميق بأن خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار، والقيام على شئونهم وتيسير أدائهم لمناسكهم واجب علينا وشرف عظيم لنا نفخر ونعتز به".

وجاء ذلك بعدما وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، إلى جدة بعد إشرافه على راحة الحجاج وتنقلاتهم فى المشاعر المقدسة ومكة المكرمة وما قدم لهم من خدمات وتسهيلات مكنتهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان.

كما التقي الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، اليوم الأربعاء، وفد البعثة الإعلامية المصرية المشاركة في تغطية مناسك الحج في قصر الضيافة.

وضم الوفد أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، وعبد الفتاح الجبالي، ومحمد العمري، وكيلي المجلس الأعلي للإعلام، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب ورئيس بعثة الحج، وأحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام.

ومن جانبه، أكد أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلي للإعلام في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"‘ أن مصر شاركت هذا العام ببعثه إعلامية كبيرة تعدت الـ 60 إعلاميا من القنوات الفضائية والإذاعات.

وأضاف أحمد سليم أن خادم الحرمين الشريفين رحب خلال اللقاء بالبعثة الإعلامية وبحجاج بيت الله وأن عواد العواد وزير شئون الحج أكد خلال كلمة له في اللقاء أن الحج هذا العام ضم 2 مليون حاج وأن المملكة تستعد لاستقبال 35 مليون مسلم في العشر سنوات المقبلة.

وذكر أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلي للإعلام أن رئيس رابطة العالم الإسلامي أشاد خلال اللقاء بتنظيم مناسك الحج.

 

 


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