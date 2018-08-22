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تعرف على مدينة مكسيكية تسمح بممارسة الجنس فى الأماكن العامة

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 10:47 ص
تعرف على مدينة مكسيكية تسمح بممارسة الجنس فى الأماكن العامة الشرطة المكسيكية - صورة أرشيفية
كتب: أحمد علوى
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أقرت سلطات مدينة جوادالاخارا المكسيكية، قرار مثير للجدل يتيح بممارسة الجنس فى أماكن عامة، وسط جدل بشأن دوافع الإجراء غير المسبوق.

وقالت صحيقة "7 سور 7" البلجيكية، إن مجلس البلدية فى مدينة جوادالاخارا التى يعيش فيها 1.5 مليون نسمة غربى المكسيك صادق على ذلك القرار.

وبموجبه لن تتحرك الشرطة من تلقاء نفسها ضد أى "فعل فاضح" فى الأماكن العامة إلا فى حال قام المواطنين بالتبليغ عن الأمر.

ووفقا للصحيفة، قال القائمون على القرار إنهم يسعون لتركيز الشرطة على أمور أخرى أكثر أهمية مثل الجريمة.

ويشكو الشباب فى المدينة مما يقولون إنه "ابتزاز من الشرطة" حين يجرى ضبطهم مع صديقاتهم فى وضعيات "حميمية" بأماكن عامة.

وبموجب القرار "فأن العلاقات الجنسية والأفعال الفاضحة على الطريق العام أو فى الأماكن العامة أو فى أماكن شاغرة أو مراكز الترفيه والسيارات والمواقع التى يمكن رؤيتها من الخارج، (هذه الأمور) لن يتم اعتبارها بمثابة جنح إلا فى حالة إبلاغ المواطنين".


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ممارسة الجنس فى المكسيك

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