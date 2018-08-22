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تعرف على خطوات رفع الدعوى المدنية أمام المحاكم الاقتصادية

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 09:49 ص
تعرف على خطوات رفع الدعوى المدنية أمام المحاكم الاقتصادية محكمة - صورة أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف
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ترفع الدعوى المدنية أمام المحكمة الاقتصادية فى عدة خطوات، تعرف عليها:

أولا:  رفع الدعوى وقيدها

ترفع الدعوى أمام المحاكم الاقتصادية بذات إجراءات رفع الدعوى المنصوص عليها فى الباب الثانى من قانون المرافعات.

وتكون عن طريق إيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة، ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على عدد من البيانات منها:

أ. يتعين أن تكون صحيفة الدعوى مشتمله على بيانات المدعى ( اسمه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه، بيان موطن مختار للمدعى فى البلدة التى بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها).

ب. بيانات المدعى عليه ( اسمه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فأن لم يكن موطنه معلوما فأخر موطن كان له ).

ج. تاريخ تقديم صحيفة الدعوى، والمحكمة المرفوعة أمامها، ووقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها، وأن تكون الصحيفة موقعة من محام مقبول أمام المحكمة المختصة.

 

ثانيا: المستندات التى يتعين على المدعى إرفاقها بالصحيفة

أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صورة منها، (أدلة لإثبات الدعوى، مذكرة شارحه للدعوى، أو إقرار باشتمال صحيفه الدعوى على شرح كامل لها.

 


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