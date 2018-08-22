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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 05:28 م
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تعرف على جهود الهيئات السعودية فى خدمة الحجاج بالأراضى المقدسة

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 04:48 م
تعرف على جهود الهيئات السعودية فى خدمة الحجاج بالأراضى المقدسة خدمة الحجاج فى الأراضى المقدسة
كتب محمد رضا
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تلقى قاصدو بيت الله الحرام، خلال موسم الحج لعام 1439هـ، خدمات مميزة عملت على توفيرها جميع مؤسسات وأجهزة المملكة العربية السعودية، التى بذلت كل جهودها لتيسير مناسك الحج على ضيوف الرحمن، فلم يدخر رجل أمن أو متطوع أو أى عامل فى جميع قطاعات المملكة، جهدًا إلا وبذله حرصًا على راحة الحجيج.

خدمات الكشافة السعودية للحجاج
خدمات الكشافة السعودية للحجاج

 

إرشاد الحجاج فى الأراضى المقدسة
إرشاد الحجاج فى الأراضى المقدسة

 

وللكشافة المشاركة فى تنظيم التفويج ومساعدة الحجاج، دور هام، حيث عملت على إرشاد أكثر من 94 ألف حاج فى يوم عيد الأضحى، من خلال 3642 طلعة نفذها 500 كشاف، والتى تضمنت إيصال 10732 حاجاً إلى مقار حملاتهم، وإرشاد 84254 حاجاً بالتوجيه، وإلى جانب ذلك قدمت أمانة العاصمة المقدسة لحجاج بيت الله الحرام 26 ألف هدية.

 

خدمات الكشافة للحجاج
خدمات الكشافة للحجاج

 

حاج يستدل على الطريق من الكشافة
حاج يستدل على الطريق من الكشافة

 

وتشمل الخدمات المقدمة فى الحرمين لضيوف الرحمن أكثر من 77 خدمة يعمل على توفيرها ما يزيد على 10 آلاف فرد، فيما تقدم 15 خدمة فى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بطاقة قوى عاملة تصل إلى 7411 فردا، بالإضافة إلى 36 خدمات الإشراف والمتابعة التى وصلت إلى 36 خدمة رئيسية تشارك فى تقديمها 6 جهات، بطاقة قوى عاملة تعدادها 7146 فردا.

هذا إلى جانب الخدمات العامة وعددها 136 خدمة يقدمها 192 ألفا و254 فردا ممثلين لـ19 جهة، كذلك قدمت 14 خدمة صحية وطبية من قبل 32 ألفا و579 فردا من 3 جهات، أما خدمات قطاع النقل، فعمل عليها 7 جهات، ووفرت قوتها العاملة البالغة 47 ألفا و765 فردا، ما يزيد على 14 خدمة.

توزيع هدايا على الحجاج
توزيع هدايا على الحجاج

 

أمانة العاصمة المقدسة توزع هدايا على الحجاج
أمانة العاصمة المقدسة توزع هدايا على الحجاج

 

هدايا الحجاج فى الأراضى المقدسة
هدايا الحجاج فى الأراضى المقدسة

 

الخدمات العامة المقدمة للحجاج
الخدمات العامة المقدمة للحجاج

 

جهود الكشافة فى خدمة ضيوف الرحمن
جهود الكشافة فى خدمة ضيوف الرحمن

 

 


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