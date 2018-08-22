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تعرف على آخر أرقام وتفاصيل تسجيل المواليد بمكاتب تموين محافظة الأقصر

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 01:00 ص
تعرف على آخر أرقام وتفاصيل تسجيل المواليد بمكاتب تموين محافظة الأقصر بطاقات التموين-ارشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار العمل على منظومة تلقى طلبات المواطنين بإضافة المواليد على البطاقات التموينية، تلقت المكاتب التموينية بمركز القرنة 1127 طلباً، و608 طلباً فى بندر الأقصر، و783 طلباً فى مركز الطود، و1309 طلباً فى مركز أرمنت، و4464 طلباً بمركز إسنا، و540 طلباً بمركز الزينية، و560 طلباً بمركز البياضية، وذلك بلغ إجمالى عدد طلبات الاضافة التى تم تنفيذها على الأجهزة 9391 طلباً.

وأضاف وكيل وزارة التموين لـ"اليوم السابع"، أن المكاتب التموينية قامت بالتواصل مع المواطنين الذين شابت بطاقاتهم بعض الأخطاء مثل وجود شخص مكرر أو رقم قومى غير موجود، لتحديث البيانات على موقع دعم مصر قبل عمل إضافة للمواليد، وذلك تسهيلاً على المواطنين وتوفيراً للوقت.

 


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