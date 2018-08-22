video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 22 أغسطس 2018 01:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تداول 14 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد فى ثانى أيام العيد

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 12:52 م
تداول 14 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد فى ثانى أيام العيد موانئ بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح
إضافة تعليق
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالى عدد حركة سفن الحاويات والبضائع بموانئ بورسعيد اليوم الأربعاء 14 سفينة.
 
وسجل ميناء شرق بورسعيد خروج سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 5 سفن، أما ميناء غرب بورسعيد فمن المنتظر دخول سفينة حاويات، كما سجل الميناء تواجد سفينة بضائع عامه على الأرصفة ومن المنتظر دخول 3 سفن.
 
وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تداول 16 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد فى أول أيام العيد

بورسعيد

اخبار بورسعيد

موانى بورسعيد

اخبار المحافظات

قناه السويس




لا تفوتك
محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

صور.. الجمهور يزحف إلى السينمات بكثافة فى أول أيام عيد الأضحى.. الشباب يلتقطون الصور مع النجوم.. فيلم الكويسين يحقق مليون جنيه أول يوم عرض.. و"بنى آدم" يلاحقه بـ900 ألف.. والجميع يترقب زيادة الإيرادات

صور.. الجمهور يزحف إلى السينمات بكثافة فى أول أيام عيد الأضحى.. الشباب يلتقطون الصور مع النجوم.. فيلم الكويسين يحقق مليون جنيه أول يوم عرض.. و"بنى آدم" يلاحقه بـ900 ألف.. والجميع يترقب زيادة الإيرادات

مع حلول عيد الأضحى أردوغان يجوع شعبه.. أزمة لحوم وخبز تجتاح تركيا.. نظام الديكتاتور يتودد لواشنطن رغم التوتر بينهما لزيادة توريد لحوم الأبقار الأمريكية.. وجهود مكثفة لزيادة مشتريات القمح لمواجهة أزمة الغذاء

مع حلول عيد الأضحى أردوغان يجوع شعبه.. أزمة لحوم وخبز تجتاح تركيا.. نظام الديكتاتور يتودد لواشنطن رغم التوتر بينهما لزيادة توريد لحوم الأبقار الأمريكية.. وجهود مكثفة لزيادة مشتريات القمح لمواجهة أزمة الغذاء

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة