تداول 14 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد فى ثانى أيام العيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالى عدد حركة سفن الحاويات والبضائع بموانئ بورسعيد اليوم الأربعاء 14 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد خروج سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 5 سفن، أما ميناء غرب بورسعيد فمن المنتظر دخول سفينة حاويات، كما سجل الميناء تواجد سفينة بضائع عامه على الأرصفة ومن المنتظر دخول 3 سفن.

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.