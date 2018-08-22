تحرير 171 محضرا وضبط 11.6 طن سكر و300 كيلو دقيق فى حملة تموينية بأسيوط

أسيوط - ضحا صالح

أكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، أن الحملات التموينية للتفتيش على الأسواق والمخابز ومحال اللحوم مستمرة خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، لمحاربة كافة صور الغش التجارى والتأكد من سلامة اللحوم والمواد الغذائية المعروضة وحفاظا على الصحة العامة للمواطنين وضبط الأسعار ومحاربة تجار السوق السوداء.

وقال محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، إنه تم تحرير 171 محضرا تموينيا خلال يومين لمخالفات تموينية متعددة، مشيرا إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط 11 طن و593 كيلو سكر تموينى مدعم ناقص الوزن و300 كيلو دقيق بلدى مدعم و29 كيلو من مشتقات اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى و66 عبوة شيبس منتهى الصلاحية وعبوة سجائر وإسطوانة بوتاجاز وغيرها من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

وأشار إلى أن الحملات تمت بالتنسيق مع إدارة مباحث التموين والصحة والطب البيطرى ورؤساء المراكز والأحياء، مؤكدا أن المخالفات التى تم تحريرها لعدد من المخابز تنوعت ما بين عدم نظافة أدوات العجن وعدم وجود ميزان حساس وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية وإنتاج خبز ناقص الوزن وإدارة منشأة بدون ترخيص وعدم تسليم بون صرف خبز للمواطنين.

وأوضح وكيل وزارة التموين، أنه تم التحفظ على المضبوطات على ذمة تصرف النيابة وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا الوقائع واعترفوا بصحتها حيث نسب للمتهمين مخالفتهم للقانون رقم 109 لسنة 1980 والقانون رقم 10 لسنة 1966.

تجدر الاشارة إلى إمكانية إرسال الشكاوى عبر الموقع الخاص بالبوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء http://shakwa.eg وكذا الاتصال بالخط الساخن على رقم "16528" بمجلس الوزراء أو خط هيئة الرقابة الادارية " 15333 "او خط غرفة عمليات المحافظة " 2325369 / 088" لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين .

ومن جانب آخر، واصلت رئاسة مركز ومدينة منفلوط بأسيوط، تنظيم حملات دورية للمرافق وإزالة الإشغالات بالطرق والشوارع والميادين الرئيسية، نظرا لما تسببه من عائق أمام المواطنين وأزمة مرورية فى حركة السيارات، وذلك بناءا على تعليمات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط الذى شدد على المتابعة المستمرة لإزالة المتعدين الذين يؤثرون على حركة المرور عن طريق شن حملات دورية لإزالة المخالفين ومنع الاختناقات المرورية بكافة أشكالها والقضاء على العشوائية وعدم التنظيم التى تسببه فى تلك المناطق.

كان المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، قد أكد على استمرار ومواصلة شن حملات المرافق وإزالة كافة التعديات والإشغالات على الطرق والشوارع والميادين العامة بكافة مراكز وقرى المحافظة ، مشيرا إلى ضرورة التنسيق بين المحافظة والوحدات المحلية بالمراكز والأحياء ومراكز الشرطة وشرطة المرافق للقضاء على هذه الظاهرة وتيسير الحركة المرورية دون أى عوائق.

وأشار حسنى درويش نائب رئيس مركز ومدينة منفلوط والقائم بأعمال رئيس المركز، إلى استمرار حملات إزالة الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيس بمدينة منفلوط خاصة بميدان القلعة الذى كان يعج بالمخالفات وانتشار للباعة الجائلين، مشيرا إلى شن عدة حملات من رئاسة مركز ومدينة منفلوط بمشاركة مساعدى رئيس المركز ومسؤلى إدارة الإشغالات وإدارة التفتيش والمتابعة وبالتنسيق مع مركز شرطة منفلوط وذلك باستخدام معدات الوحدة المحلية، لافتا إلى رفع الإشغالات من ميدان القلعة وأمام السنترال القديم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

مضيفا إلى إخلاء ميدان القلعة بمدينة منفلوط من الباعة الجائلين لنقلهم إلى السوق الذى تم إنشائه خلال الفترة الأخيرة ليكون بمثابة مكان ثابت لهم وتسكينهم بالباكيات المخصصة لهم طبقا للضوابط والقواعد المحددة وذلك لتوفير سبل الأمان والاستقرار ودون تعرض للمسائلة القانونية.