انتحار ممرضة بكفر الشيخ لمرورها بأزمة نفسية بسبب انفصال والديها

كفرالشيخ - محمد سليمان

أقدمت ممرضة داخل عيادة طبيب نساء وتوليد بمركز الحامول بكفر الشيخ، على الانتحار بحقن نفسها بعقار مخدر، والذى يتم استخدامه كمخدر فى العمليات الجراحية، مما أدى إلى وفاتها، لمرورها بأزمة نفسية سيئة عقب انفصال والدها عن والدتها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.

تلقى اللواء ناصر رشاد، حكمدار أمن كفر الشيخ، والقائم بأعمال مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة الحامول من "م.م.ص.ا" 43 طبيب نساء وتوليد، ومقيم بمركز الحامول، باكتشافه انتحار المدعوة "إ.ف.ل.س" 19 سنة، ممرضة بالعيادة، ومقيمة بالحامول.

انتقل على الفور العقيد توفيق جاد،ئيس فرع البحث الجنائى بالحامول، والرائد محمد عبد العزيز، رئيس مباحث مركز الحامول،ومعاونيه، بإشراف العقيد عبد الفتاح المنشاوى، رئيس المباحث الجنائية،إلى مكان البلاغ، وكشف غموض الواقعة.

بالفحص تبين وجود جثة المتوفاة داخل غرفة الكشف بالعيادة، بجوار أحد الأجهزة الطبية، مرتدية كامل ملابسها "بيجامة فيرانى اللون"، ولايوجد بها أى إصابات ظاهرية، وممسكة بيدها اليسرى على سرنجة طبية بها آثار مواد مخدرة مختلطة بدمائها.

وبفحص كاميرات المراقبة الموجودة بالعيادة، تبين توجه المتوفاة لغرفة الكشف بمفردها، وأنها قامت بحقن نفسها بالمادة المخدرة، وسقطت على الأرض، وارتطمت برقبتها على سلك أحد الأجهزة الطبية بالغرفة.

وبسؤال "خ.ج.ع.ا" 22 سنة، ممرضة بذات العيادة ،قررت أن المتوفاة كانت تمر بحالة نفسية سيئة، عقب انفصال والدها عن والدتها، مضيفة أنها تركتها للنوم بمفردها فى الغرفة محل العثور عليها، وعند الطرق عليها لتناول بعض الأطعمة من الغرفة، إلا أنها لم تفتتح لها باب الغرفة، مما أدى إلى استعانتها ببواب العمارة، وقامت بالدخول لها عن طريق بلكونة الشقة،حيث تبين قيام المتوفاة بغلق باب الشقة على نفسها بالمفتاح والترباس.

وبمناقشة شقيق المتوفاة ويدعى "أ.ف.ل.س" 25 سنة، عامل، ومقيم بقرية زوبع – دائرة مركز الحامول، قرر أن الوفاة قضاء الله، ولايتهم أحدا ولايشتبه فى وفاتها جنائيًا.

بتوقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بوجود زرقة بالوجه والرقبة بها آثار اختناق، وتبين وجود آثار حقن باليد اليمنى، وآثار دماء حديثة باليد اليسرى، وبجوارها سرنجة طبية بها مادة لونها أحمر فاتح، والعثور على أمبول "ديزمان" والمستخدم كمخدر فى العمليات، ولاتوجد أى إصابات ظاهرية.

وتحرر المحضر رقم 5907 لسنة 2018 إدارى مركز الحامول، وقررت النيابة انتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثتها لبيان سبب الوفاة ثم التصريح بدفنها.