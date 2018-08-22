"اليوم السابع"يكشف تفاصيل عقوبة الغائبين والمتجاوزين فى حق رئيس البرلمان

ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الخميس، تفاصيل هامة حول عددا من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان، "مزاعم انحسار الطلب على العمالة المصرية بالخارج "كاذبة"، وفيه وزير والقوى العاملة يكشف: وضع آليات لرعاية وتشغيل 2.3 مليون عامل غير منتظم سجلوا بحملة "حماية"..نفكر فى تطبيق على الموبايل لطلب العمالة.. والبطالة تراجعت بسبب المشروعات العملاقة، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة الخامسة.

وتقرأ أيضا، "الغياب يهدد بإسقاط العضوية.. وعقوبات ضد المتجاوزين فى حق رئيس المجلس".. البرلمان يكشر عن أنيابه ضد نوابه.. ومصادر: الإجراءات الجديدة فى «مدونة سلوك » يناقشها النواب فى بداية دورة إنعقاده، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة الرابعة من العدد الورقى.

وداخل العدد

ـ تسهيلات جديدة للتجارة والصناعة الوطنية فى قانون الجمارك الجديد

ـ ارتفاع الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 34 حالة

ـ الزمالك يضم مدافعاً جديداً فى يناير بفرمان سويسرى

ـ "طلاق الحبايب" أسرار أشهر زيجات و انفصال النجوم

ـ «الصحة »: لا زيادة فى أسعار الأدوية

ـ وزير الدفاع يعود من روسيا عقب مباحثات عسكرية رفيعة المستوى

ـ ضيوف الرحمن يواصلون رمى الجمرات فى ثانى أيام التشريق

ـ سقوط عصابة سرقة سيارة نقل الأموال بمدينة نصر

ـ «التموين »: دراسة نوعية الأرز قبل استيراده

ـ 175 كاميرا لمراقبة المعابد والفنادق فى الأقصر