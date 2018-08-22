video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 22 أغسطس 2018 07:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"اليوم السابع"يكشف تفاصيل عقوبة الغائبين والمتجاوزين فى حق رئيس البرلمان

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 07:00 م
"اليوم السابع"يكشف تفاصيل عقوبة الغائبين والمتجاوزين فى حق رئيس البرلمان عدد اليوم السابع
إضافة تعليق
ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الخميس، تفاصيل هامة حول عددا من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان، "مزاعم انحسار الطلب على العمالة المصرية بالخارج "كاذبة"، وفيه وزير والقوى العاملة يكشف: وضع آليات لرعاية وتشغيل 2.3 مليون عامل غير منتظم سجلوا بحملة "حماية"..نفكر فى تطبيق على الموبايل لطلب العمالة.. والبطالة تراجعت بسبب المشروعات العملاقة، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة الخامسة.
 
وتقرأ أيضا، "الغياب يهدد بإسقاط العضوية.. وعقوبات ضد المتجاوزين فى حق رئيس المجلس".. البرلمان يكشر عن أنيابه ضد نوابه.. ومصادر: الإجراءات الجديدة فى «مدونة سلوك » يناقشها النواب فى بداية دورة إنعقاده، والتفاصيل الكاملة فى الصفحة الرابعة من العدد الورقى.
 
وداخل العدد
 

ـ تسهيلات جديدة للتجارة والصناعة الوطنية فى قانون الجمارك الجديد

ـ ارتفاع الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 34 حالة

ـ الزمالك يضم مدافعاً جديداً فى يناير بفرمان سويسرى

ـ "طلاق الحبايب" أسرار أشهر زيجات و انفصال النجوم

ـ «الصحة »: لا زيادة فى أسعار الأدوية

ـ وزير الدفاع يعود من روسيا عقب مباحثات عسكرية رفيعة المستوى

ـ ضيوف الرحمن يواصلون رمى الجمرات فى ثانى أيام التشريق

ـ سقوط عصابة سرقة سيارة نقل الأموال بمدينة نصر

ـ «التموين »: دراسة نوعية الأرز قبل استيراده

ـ 175 كاميرا لمراقبة المعابد والفنادق فى الأقصر
 

إضافة تعليق

التموين

الحجاج

عودة الحجاج

الزمالك

الاهلى

نجوم الفن




لا تفوتك
الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

تعرف على تعليق عمرو وردة بعد إحرازه أول هدف أوروبى فى شباك بنفيكا "صور"

تعرف على تعليق عمرو وردة بعد إحرازه أول هدف أوروبى فى شباك بنفيكا "صور"

قبل أكل حلويات العيد اعرف أضرارها وفوائدها.. الكرشة ممكن تسبب التهابات بالمرىء.. الكبدة والمخ مفيدة لصحتك.. والقلب الأفضل لقلة سعراته الحرارية.. وطبيب تغذية يؤكد ضرورة التسوية الجيدة لضمان عدم نمو البكتيريا

قبل أكل حلويات العيد اعرف أضرارها وفوائدها.. الكرشة ممكن تسبب التهابات بالمرىء.. الكبدة والمخ مفيدة لصحتك.. والقلب الأفضل لقلة سعراته الحرارية.. وطبيب تغذية يؤكد ضرورة التسوية الجيدة لضمان عدم نمو البكتيريا

حصاد الجولة الثالثة للإيجبشن ليج.. الزمالك يفك عقدة المقاصة بهدف كاسونجو.. الأهلى يعيّد على جماهيره فى الدقيقة 80.. خسارة الدراويش أمام زعيم الثغر.. صلاح محسن يسجل فى الظهور الأول.. و7 أهداف للمحترفين

حصاد الجولة الثالثة للإيجبشن ليج.. الزمالك يفك عقدة المقاصة بهدف كاسونجو.. الأهلى يعيّد على جماهيره فى الدقيقة 80.. خسارة الدراويش أمام زعيم الثغر.. صلاح محسن يسجل فى الظهور الأول.. و7 أهداف للمحترفين

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة